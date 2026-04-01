ICEYEn uudet satelliitit tarkentavat 25 senttiin

ICEYE on vienyt kiertoradalle kuusi uutta tutkasatelliittia, joista osa kasvattaa yhtiön omaa kuvauskapasiteettia ja osa tukee Puolan ja Portugalin kansallisia ohjelmia. SAR-kuvauksen saatavuutta ja kohteiden kuvaus ICEYE lisäsi avaruudessa olevaa SAR-kalustoaan kuudella uudella satelliitilla SpaceX:n Transporter-16-lennolla. Yhtiön mukaan satelliitit ovat muodostaneet yhteyden maahan ja käyttöönotto on käynnissä.

Teknisesti kyse on ennen kaikkea kapasiteetin kasvattamisesta. Uudet satelliitit tuottavat 25 senttimetrin erotuskyvyn tutkakuvia, ja lisäkalusto parantaa mahdollisuutta havaita muutoksia nopeasti säästä ja vuorokaudenajasta riippumatta. Tämä on SAR-järjestelmien selvä etu optiseen kuvaukseen verrattuna, mutta tiedotteessa ei avata tarkemmin esimerkiksi kuvauksen revisiotiheyttä, datan toimitusviivettä tai sitä, missä käyttötilanteissa 25 senttimetrin erotuskyky toteutuu käytännössä.

Osa satelliiteista menee ICEYEn kaupalliseen konstellaatioon, osa kansallisiin hankkeisiin. Erityisesti Puolan MikroSAR-ohjelman ja Portugalin Atlantic Constellation -aloitteen mukanaolo kertoo siitä, että yhtiö ei myy enää vain kuvadataa vaan yhä selvemmin kokonaisia suvereniteettiin nojaavia avaruusjärjestelmiä. Tällä on merkitystä Euroopassa, jossa puolustus- ja turvallisuustoimijat haluavat omaa tiedustelukykyä ilman pitkää kehitysaikaa ja ilman riippuvuutta yksittäisestä suuresta satelliitista.

ICEYE korostaa toimitusmallia, jossa satelliitti, maa-asema ja koulutus voidaan toimittaa käyttöön noin vuodessa sopimuksesta. Väite on kiinnostava, koska juuri aikataulu on noussut monissa puolustus- ja turvallisuushankkeissa ratkaisevaksi tekijäksi. Samalla kannattaa huomata, että tiedote puhuu nopeudesta, kustannuksista ja ohjelmistomääritellyistä satelliiteista ilman vertailua kilpailijoihin tai tarkempia kustannuslukuja, joten väitteiden käytännön tasoa on vaikea arvioida pelkän tiedotteen perusteella.

Yhtiö kertoo laukaisseensa vuodesta 2018 lähtien yhteensä 70 satelliittia, joista kahdeksan tämän vuoden aikana. Jos tuotantotahti todella nousee keskimäärin yhteen satelliittiin viikossa, kyse ei ole enää vain uuden avaruusyhtiön kasvusta vaan eurooppalaisen SAR-kapasiteetin teollistumisesta. Se voi olla suunnittelijan ja hankkijan näkökulmasta tärkeämpää kuin yksittäinen laukaisu, koska todellinen hyöty syntyy vasta silloin, kun satelliitteja on riittävästi tuottamaan kuvia tarpeeksi usein.