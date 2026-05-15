PCIe 5.0 tulee nyt kannettaviin ja työasemiin

Kioxia tuo PCIe 5.0 -väylän myös suorituskykyisiin OEM-asiakaskoneisiin uudella XG10-SSD-sarjallaan. Uutuus tähtää erityisesti AI-PC:ihin, työasemiin ja pelaamiseen, joissa datansiirron viiveet ja tallennusnopeus alkavat rajoittaa suorituskykyä yhä useammin.

Edellisen XG8-sarjan seuraajaksi suunniteltu levy yltää parhaimmillaan 14 gigatavun sekuntinopeuteen lukemisessa ja 12 gigatavuun kirjoituksessa. Yhtiön mukaan suorituskyky kasvaa edelliseen sukupolveen verrattuna jopa kaksinkertaiseksi peräkkäisessä tiedonsiirrossa.

Satunnaisessa luku- ja kirjoituskuormassa parannukset ovat noin 122 ja 158 prosenttia. Käytännössä tämä kohdistuu etenkin raskaisiin työkuormiin, joissa suuria datamääriä siirretään jatkuvasti muistista tallennukseen ja takaisin. PCIe 5.0 ei ole enää vain palvelin- ja harrastajaluokan ominaisuus, vaan siirtyy nyt myös laajemmin OEM-valmistajien suorituskykyisiin kannettaviin ja pöytäkoneisiin.

Teknisesti XG10 perustuu PCIe Gen5 x4 -liitäntään ja tukee NVMe 2.0d -standardia. Levy tulee M.2 2280 -muodossa, ja kapasiteetit ulottuvat 512 gigatavusta neljään teratavuun. Mukana on myös TCG Opal 2.02 -pohjainen laitteistotason salaus.

Vaikka ilmoitetut siirtonopeudet ovat erittäin korkeita, käytännön hyöty riippuu edelleen sovelluksesta. Monessa toimisto- tai peruskäytössä ero PCIe 4.0 -levyihin jää pieneksi, mutta AI-mallien paikallinen ajo, videoeditointi ja suurten pelien lataus hyötyvät nopeammasta tallennuksesta selvästi enemmän.

Kioxia kertoo XG10-sarjan olevan parhaillaan OEM-valmistajien testattavana. Ensimmäisten SSD:tä käyttävien PC-mallien toimitusten odotetaan alkavan vuoden 2026 toisella neljänneksellä.