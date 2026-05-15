LabVIEW-ohjelmointi mullistuu – graafinen kehitys vaihtuu promptaukseen

Entisen National Instrumentsin eli nykyisen NI:n omistava amerikkalainen Emerson vie LabVIEW-ympäristön AI-aikaan. Yhtiön NI Connect -tapahtumassa Teksasissa esittelemä Nigel AI alkaa heinäkuusta lähtien generoida LabVIEW-koodia, rakentaa testisarjoja, luoda visualisointeja ja analysoida mittausdataa käyttäjän puolesta.

Käytännössä perinteinen graafinen LabVIEW-ohjelmointi alkaa muuttua promptipohjaiseksi kehitykseksi.

LabVIEW tunnetaan elektroniikka- ja testausmaailmassa graafisesta G-ohjelmointikielestään, jossa sovellukset rakennetaan vetämällä toiminnallisia lohkoja kaavioihin. Nyt insinööri voi sen sijaan kuvata haluamansa toiminnon luonnollisella kielellä, minkä jälkeen Nigel AI rakentaa tarvittavan koodin automaattisesti.

Tekoäly integroidaan koko NI LabVIEW+ Suite -ympäristöön. LabVIEW:ssa Nigel generoi koodia, TestStandissa testisekvenssejä ja FlexLoggerissa sekä InstrumentStudiossa se auttaa mittausten konfiguroinnissa, visualisoinnissa ja datan analysoinnissa.

Keynote-esitysten perusteella Nigelin yksi keskeisistä ominaisuuksista on läpinäkyvyys. AI ei pelkästään tuota tuloksia, vaan selittää jatkuvasti mitä se tekee, miksi tietty ratkaisu valittiin ja miten analyysiin päädyttiin. Tämä on testaus- ja mittausmaailmassa tärkeää, koska järjestelmien pitää olla jäljitettäviä ja validoitavia.

Emerson korostaa, että Nigel AI on kehitetty nimenomaan testausympäristöihin eikä yleiskäyttöiseksi chatbotiksi. Tavoitteena on nopeuttaa kehitystä ilman että mittausten luotettavuus tai insinöörin kontrolli kärsii.

Yhtiön mukaan AI voi lyhentää testausohjelmistojen kehitys- ja virheenhakuaikoja päivistä tai tunneista minuutteihin. Samalla NI yrittää siirtää koko testausautomaation työnkulun kohti agenttipohjaista ohjelmistokehitystä, jossa insinööri määrittelee tavoitteen ja tekoäly rakentaa toteutuksen.