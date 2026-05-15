Tukiasemamarkkina ei lupaa Nokialle mitään uutta

Mobiiliverkkojen tukiasemamarkkina näyttää juuttuneen paikalleen. Tuoreiden markkinalukujen ja Nokian oman osavuosikatsauksen perusteella perinteinen RAN-bisnes ei enää tarjoa yhtiölle selvää kasvumoottoria. Siksi Nokia hakee nyt kasvua ennen kaikkea tekoälydatakeskusten verkoista ja optiikasta.

Tutkimuslaitos Dell'Oro Group arvioi, että maailmanlaajuinen RAN-markkina kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vain matalaa yksinumeroista tahtia. Samalla markkina on pysynyt jo viisi kvartaalia käytännössä muuttumattomana: vuosimuutos on pysynyt välillä -4…+4 prosenttia.

Dell’Oron mukaan EMEA-alueen ja osan Aasiaa piristyminen kompensoi Pohjois-Amerikan ja Kiinan heikkoutta. Markkinajohtajien järjestys ei muuttunut: Huawei jatkaa kärjessä ennen Ericssonia, Nokiaa, ZTE:tä ja Samsungia.

Myös Nokian oma Q1-raportti tukee kuvaa markkinasta, joka ei enää kasva kuten 4G- ja 5G-rakennusvaiheessa. Yhtiön mobiiliverkkojen -liiketoiminta kasvoi kolme prosenttia, mutta Radio Networks -yksikkö pysyi käytännössä paikallaan.

Sen sijaan voimakkain kasvu tuli aivan muualta. Nokian optiset verkot kasvoi 20 prosenttia ja AI & Cloud -asiakkaiden myynti peräti 49 prosenttia. Yhtiö kertoi saaneensa kvartaalin aikana miljardin euron edestä tilauksia AI- ja pilviasiakkailta.

Toimitusjohtaja Justin Hotard puhuukin raportissa enemmän AI-supersyklistä kuin mobiiliverkoista. Nokian mukaan tekoälydatakeskusten verkkoinvestoinnit kiihtyvät nyt odotettua nopeammin, mikä näkyy erityisesti optisten verkkojen kysynnässä.

Yhtiö arvioi AI & Cloud -markkinan kasvavan vuosina 2025–2028 keskimäärin 27 prosenttia vuodessa. Marraskuussa vastaava arvio oli vielä 16 prosenttia.

Samalla Nokia kasvattaa investointejaan optisiin verkkoihin. Tavoitteena on hyödyntää datakeskusten ja tekoälyklusterien rakentamisesta syntyvä uusi verkkoinvestointiaalto.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että Nokian kasvutarina siirtyy yhä kauemmas perinteisestä tukiasemabisneksestä. RAN-markkina näyttää nyt enemmän ylläpitomarkkinalta kuin uudelta kasvusykliltä.