ScioSensen uusi UFC23-ultraäänivirtausmuunnin tähtää akkukäyttöisiin vesi-, lämpö- ja kaasumittareihin, joissa tarvitaan sekä erittäin tarkkaa mittausta että pitkää käyttöikää. Yhtiö lupaa pikosekuntitason ajoitustarkkuutta samalla kun lepovirta jää alle mikroampeeriin.
ScioSense on julkaissut neljännen sukupolven UFC23-ultraäänivirtausmuuntimen, joka toimii tarkkana analogisena mittausetupäänä älymittareissa. Piiri on suunniteltu erityisesti sovelluksiin, joissa virtauslaskenta tehdään erillisellä isäntäprosessorilla eikä itse sensoripiirissä.
Ratkaisun keskeinen tavoite on yhdistää tarkka ultraäänimittaus hyvin pieneen tehonkulutukseen. ScioSensen mukaan UFC23:n valmiusvirta on tyypillisesti 0,8 mikroampeeria ja käyttövirta 6,6 mikroampeeria kahdeksan hertsin näytteenotolla. Tällaiset lukemat ovat tärkeitä erityisesti vesimittareissa, joiden odotetaan toimivan paristolla kentällä jopa yli kymmenen vuotta.
UFC23 mittaa ultraäänipulssien kulkuaikoja erittäin tarkasti. Yhtiö ilmoittaa DN15-vesimittarissa yksittäismittauksen keskihajonnaksi 35 pikosekuntia ja offset-vakaudeksi ±7 pikosekuntia 128 näytteen keskiarvotuksella. Driftin luvataan pysyvän alle 10 pikosekunnissa lämpötila-alueella 0–50 °C.
Teknisesti UFC23 hoitaa ultraäänianturien ohjauksen, vastaanottosignaalien vahvistuksen ja time-of-flight-mittauksen, mutta varsinainen virtauslaskenta jää ulkoiselle mikro-ohjaimelle. Tämä kertoo markkinan muutoksesta, jossa mittarivalmistajat haluavat enemmän kontrollia omista algoritmeistaan ja ohjelmistoarkkitehtuuristaan.
Piiri tukee sekä vesimittareiden 3,3 voltin single-ended-ohjausta että kaasumittareiden full-bridge-ratkaisua. Ohjelmoitava vahvistin auttaa käsittelemään heikkoja vastaanottosignaaleja, ja ultraäänipurskeiden generaattori toimii jopa 4,4 megahertsin taajuudella.
