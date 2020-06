Maailman nopein räkki syntyy verkossa

Rittal on julkaissut uuden modulaarisen räkkijärjestelmän, jonka avulla modernin laitekokonaisuuden voi koota nopeammin kuin koskaan aiemmin. Yksittäisestä räkistä laajaan datakeskuskokonaisuuteen skaalautuva Rittal VX IT on palvelimille ja verkkolaitteille suunnattu uuden sukupolven IT-räkki, jonka voi suunnitella verkkotyökalulla.

Täysin modulaarikseksi suunnitellun Rittal VX IT:n kokovalikoima vaihtelee välillä 15U – 52U, ja se soveltuu muun muassa edge-järjestelmiin, yritysten omiin datakeskuksiin, modulaarisiin IT-kontteihin, energiatehokkaisiin laitetiladatakeskuksiin sekä suuriin hyperscale-datakeskuksiin.

VX IT:n ostaminen on poikkeuksellisen nopeaa ja helppoa. Rittalin kehittämäVX IT Konfigurator -verkkotyökalu opastaa käyttäjää vaihe vaiheelta komponenttien valinnassa ja varmistaa kokoonpanon toimivuuden. Koko prosessi on täysin läpinäkyvä. Asiakas saa käyttöönsä suunnittelemansa räkin 3D-mallin, joka sisältää kaikki kokoonpanon komponentit. Lopullinen räkkijärjestelmä valmistetaan Rittalin tehtaalla ja toimitetaan asiakkaalle sovitussa aikataulussa.

Rittalin verkkotyökalulla suunniteltujen VX IT -kokoonpanojen kaikki komponentit on testattu ja sertifioitu kansainvälisten standardien (esimerkiksi UL 2416, IEC 60950 ja IEC 62368) mukaisesti, joten asiakkaan ei tarvitse hankkia valmiille järjestelmälle lisäsertifiointia. Tämä antaa IT-päälliköille aikaa suunnitteluun ja ennakkoselvityksiin sekä täyden varmuuden siitä, että kaikki komponentit ovat keskenään yhteensopivia.

VX IT on yhteensopiva nykyisiä Rittal RiMatrix -tuotteita sekä muita Rittalin komponentteja käyttävien järjestelmien kanssa. Näin VX IT voi korvata yksittäisiä komponentteja laajoissa datakeskuksissa sitä mukaa kun datakeskusta laajennetaan tai uusitaan. Esimerkiksi nykyisiä RiMatrix-kokoonpanoja voi laajentaa uudella VX IT -ratkaisulla, jolloin pääsee hyödyntämään VX IT:n uusia komponentteja, kuten viilennystä, UPS- tai monitorointiominaisuuksia.

Jokainen datakeskusten parissa työskentelevä haluaa fiksusti suunnitellun ja helppokäyttöisen ratkaisun. Rittal on tunnistanut tämän toiveen VX IT:n kehitystyössä, ja niinpä se voidaan asentaa käytännössä ilman työkaluja. Kaikki paneelit kiinnitetään nopeasti ja helposti itsestään kiinnittyvien kiinnikkeiden ja kohdistimien avulla.

Lisävarusteena saatavat pystysuuntaisesti aukeavat sivuseinä helpottavat asennus- ja huoltotöitä. Ne kiinnittyvät yksinkertaisilla saranoilla, joten ne aukeavat kuin ovet, mutta ovat helposti poistettavissa. Myös vaakasuunnassa jaettuja sivuseiniä on saatavilla. Ne voivat olla hyödylliset esimerkiksi palvelinkoneille tehtävissä toimenpiteissä.

VX IT:n keskeinen piirre on sen vakaus: kehittyneen 19-tuumaisen runkorakenteen ansiosta se on vakaampi kuin aiemmat räkkijärjestelmät. Sen kuormitettavuus on varmistettu Rittalin sisäisten testien lisäksi Underwriters Laboratories (UL) -yhtiön ulkoisella sertifikaatilla. VX IT:stä on saatavilla kaksi versiota, joista VX IT standard sallii 1 500 kg:n ja VX IT dynamic 1800 kg:n staattisen kuorman.

VX IT on täydennettävissä runsailla lisävarusteilla. Saatavilla on muun muassa useita eri ovi- ja sivuseinävaihtoehtoja sekä erilaisia pohja- ja kattolevyratkaisuja. Muita lisävarusteita ovat laitteen tilan osoittava LED-nauhanäyttö, kaapelointia helpottavat apuvälineet, monitorointi- ja virranhallintaratkaisut sekä sisätiloihin asennettavat PDU-, UPS-, jäähdytys- ja monitorointiratkaisut. Valikoiman täydentävät palovaroitin- ja sammutusmoduulit.