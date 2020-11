Kuukauden artikkeli: Ihmishenkiä pelastavat piirit

ETN julkaisee säännöllisesti yhteistyökumppaneiden laatimia teknisiä artikkeleita. Marraskuussa julkaisimme neljä artikkelia ja kuukauden artikkeliksi nostamme On Semiconductorin tekstin autoelektroniikan ihmishenkiä pelastavista puolijohteista.

Turvatyynyt, pakolliset turvavyöt ja suunnitteluvaiheessa tehdyt ajoneuvojen rakenteelliset ja toiminnalliset parannukset tähtäävät siihen, että kuljettajat ja matkustajat selviäisivät mahdollisimman vähäisin vammoin onnettomuustilanteissa. Jarrutus- ja ohjausjärjestelmät yhdessä tutumpien keksintöjen kuten lukkiutumattomien jarrujen (ABS) tai elektronisten ajonvakautusjärjestelmien (ESC) kanssa tarvitsevat luotettavia antureita turvallisuuden parantamisessa, ja edistyneet ajoavustinjärjestelmät (ADAS) vähentävät onnettomuuksien todennäköisyyttä.

On Semin Joseph Notaron kirjoittamaan artikkelin voit lukea täällä: Puolijohteet tekevät autosta turvallisen

Microchipin Grant Hulse esitteli puolestaan artikkelissaan EERAM-muistien tekniikkaa. Kyse on sarjamuotoisesta SRAM-muistista, johon on sulautettu haihtumattomia bittejä. Jos tehonsyöttöön tulee katkos, tämän EERAM-tyyppisen piirin SRAM-lohkon datasisältö siirretään sisäisesti haihtumattomiin muistisoluihin. Kun katkos on ohi, haihtumaton sisältö palautetaan SRAM-lohkoon ja piirin toiminta SRAM-muistina jatkuu kuten ennenkin.

EERAM-artikkeli löytyy täältä: Uusi SRAM ei menetä sisältöä sähkökatkon vuoksi

Sveitsiläisen LEM:n tuotepäällikkö Damien Leterrier kertoi puolestaan artikkelissaan jänniteanturista, jolla harmoniset yliaallot saadaan kuriin suuritehoisissa järjestelmissä. Yliaallot voidaan eliminoida hyödyntämällä riittävän korkean eristystason omaavaa jänniteanturia valvontaan. LEM on kehittänyt anturinsarjan, joka tarjoaa helppokäyttöisen jännitteentunnistuksen sopivalla eristyksellä.

Artikkeli Harmoniset yliaallot kuriin jänniteanturilla löytyy täältä.

Marraskuun neljäs artikkeli käsitteli verkon yli ohjattavia älyvalaistuksen järjestelmiä. ON Semin Bruno Damien esitteli artikkelissaan esimerkiksi eri liitäntäprotokollia älykkään valaistuksen toteuttamiseen. Artikkeli löytyy täältä.