Nyt voit OTA-mitata uusinta Wi-Fiä

Anritsu ja Bluetest ovat yhdistäneet voimansa ja tarjoavat Wi-Fi 7 -laitteiden kehittäjille testausratkaisun, jonka avulla voidaan testata uusimman WLAN-standardin eli IEEE 802.11be:n RF-suorituskykyä ilmateitse eli ns. OTAna.

Ratkaisu pystyy mittaamaan lähetystehon (TRP) ja vastaanottoherkkyyden (TIS) mittauksia IEEE 802.11be -tuetuissa laitteissa. OTA-suorituskyvyn mittaaminen todenmukaisissa, mutta toistettavissa olosuhteissa mahdollistaa sen, että nopeiden tiedonsiirtolaitteiden, mukaan lukien huippuluokan älypuhelimet, AR/VR-laitteet ja pilvipelikonsolit, valmistajat voiat optimoida radion suorituskyvyn.

IEEE 802.11be on standardoitu IEEE 802.11ax:n (Wi-Fi 6/6E) seuraajaksi, ja sen tarkoituksena on toteuttaa nopea tietoliikenne, joka ylittää merkittävästi IEEE 802.11ax:n suorityskyvyn. Standardin odotetaan mahdollistavan uusia sovelluksia ja palveluita, kuten ultrakorkean resoluution videon suoratoistoa 4K:n ja AR/VR:n lisäksi.

Vaikka standardin virallinen julkaisu on suunniteltu vasta vuodelle 2024, standardiluonnokseen perustuva tuotekehitys on käynnissä ja johtavat yritykset ovat jo alkaneet tuoda tuotteitaan markkinoille. IEEE 802.11be ottaa käyttöön innovatiivisia teknologioita, kuten 320 MHz:n kaistanleveyden, 4096 QAM-moduloinnin ja Multiple RU:n, ja RF-suorituskyvyn kattava arviointi vaaditaan.

Anritsu Wireless Connectivity Test Set MT8862A on omistettu WLAN-standardille, joten se on optimoitu vakaille ja luotettaville yhteyksille, joilla on laajempi dynaaminen alue, jopa haalistuneessa ympäristössä, kuten Bluetestin kaikukammiossa. Se on nyt päivitetty uudella radiomoduulilla, joka lisää tuen 320 MHz:n kaistanleveydelle tuettujen 2,4, 5 ja 6 GHz:n taajuuksien lisäksi. Testikokoonpanoa voidaan helposti laajentaa tukemaan 2x2 MIMO-mittausta kahdella MT8862A-yksiköllä.