Verkkojen suorituskykyä voi jokainen mitata erilaisilla sovelluksilla, mutta jos halutaan saada selville verkon suorituskyky ja todellinen peitto koko sen toiminta-alueella, testi pitää olla vähän eri luokkaa. Islannin sähköisen viestinnän toimisto (ECOI) valitsi Rohde & Schwarzin mobiiliverkkotestauksen arvioidakseen ja vertaillakseen maan kolmen matkapuhelinverkko-operaattorin suorituskykyä, kattavuutta ja kapasiteettia.

Miltä kuulostaisi älypuhelin, joka jaksaisi toimia viikon yhdellä latauksella? Avain tähän voi piillä litiummetalliakussa, jos siihen voisi kehittää paremman elektrolyytin. Nyt tutkijat ovat löytäneet vahvistusta teorioille. Idea löytyi yllättävästä suunnasta, sillä inspiraationa toimi käsisaippua.

Piikarbidiin (SiC) perustuvien puolijohteiden tuomat monet edut sähköautojen ja aurinkokennojen sovellusten suorituskykyyn ovat hyvin tiedossa. Materiaalina piikarbidi soveltuu hyvin käytettäväksi myös muissa sovelluksissa, kuten esimerkiksi piirien suojauslaitteissa.

Mouser Electronics on ryhtynyt myymään mikro-ohjaimia, joita usein nimitetään maailman vähävirtaisimmiksi. Kyse on teksasilaisen Ambiqin Cortex-Mf4-pohjaisista ohjainpiireistä, joiden suorituskyky riittää silti tuomaan tekoälylaskentaa myös myös IoT-laitteisiin.

Langattomat lähiverkot päivittyvät tänä vuonna seitsemännen polven 802.11be-tekniikkaan. Wi-Fi Alliance on aloittanut Wi-Fi 7 -laitteiden sertifioinnin, mikä on tärkeä askel tiellä kohti laitteiden kaupallista saatavuutta.

HDMI on yleisin tapa siirtää grafiikkaa, videota ja ääntä televisioruudulle tai näytölle. Tämän hetken yleisin versio on jo vuosia vanha 2.0 ja oikeastaan sen b-versio. HDMI LA esitteli viime elokuussa uuden standardiversion 2.1b. Se tuo monia lisäyksiä liitäntään.

Tekoäly tarkoittaa useimmiten järjestelmää, joka toimii pilvessä eli raskailla palvelimilla. Sitten syötetään kehotteita ja tehokas laitteisto tuottaa jonkin päätelmän laitteelle tai käyttäjälle. Mutta entä jos haluaisi hyödyntää tekoälyä pienellä sirulla? Vaikkapa liikeanturilla?

Tietoturvayritys Check Pointin tutkimusosasto on julkaissut joulukuun 2023 haittaohjelmakatsauksensa. Hieman yllättäen vanha tuttu eli Qbot on noussut takaisin kartalla neljä kuukautta sen jälkeen, kun Yhdysvaltain ja kansainväliset lainvalvontaviranomaiset hajottivat sen jakeluverkoston Operaatio Duck Huntissa elokuussa 2023.

Bluetoothista alkaa tulla tarjolle uusimpaan 5.4-standardiin kehitettyjä siruja. Sveitsiläinen EM Microelectronic on esitellyt siruvalmistajille uuden mittatikun em|bleu-piireillään, jotka ovat markkinoiden tähän asti pienimmät.

Autoalan tiedotuskeskus järjesti tänään tapahtuman, jossa se esitteli alan markkinakehitystä. Sähköistyminen on tietysti yksi suurimmista trendeistä ja sähköautojen aiheuttamaa verotulojen laskua on ehdotettu korvattavaksi esimerkiksi kilometriverkolla. Tällä hetkellä idea ei ole hyvä eikä edes vastuullinen, kertoi järjestön toimitusjohtaja Tero Kallio.

SiC- eli piikarbidipohjaisen MOSFETin avulla tehonkytkentä onnistuu sekä suurilla taajuuksilla että korkeilla jännitteillä, toisin kuin piipohjaisilla transistoreilla. Näitä ominaisuuksia tarvitaan esimerkiksi sähköautojen nopeaan lataamiseen. Piikarbidi asettaa kuitenkin kovia vaatimuksia hilan ohjauksesta vastaaville piireille.

Tulevaisuuden projektorit saattavat käyttää valonlähteenään aurinkokennojen kehityksestä tuttua perovskiittia. Belgialaisessa mikroelektroniikan tutkimuskeskus IMECissä on kehitetty perovskiittiledi, joka lähettää valoa tuhat kertaa kirkkaammin kuin tämän päivän parhaat orgaaniset ledit.

Oulun yliopiston professori Matti Latva-aho on saanut merkittävän kansainvälisen huomionosoituksen. Maailman johtava teknologiaa edistävä ammatillinen järjestö IEEE on myöntänyt hänelle IEEE Fellow -arvonimen tämän vuoden alusta. Se myönnetään henkilölle, jolla on erityisen merkittäviä ansioita teknologian kehittämisessä maailmanlaajuisesti.

ETN:n joulutauon kisassa piti äänestää ETNdigi-lehden parasta artikkelia. Äänestyksessä eniten ääniä sai Rutronikin artikkelista sulautetuista ratkaisuista, joilla voidaan tehdä älykaupungin ilmasta puhtaampaa. Juttu sai yli 29 prosenttia eli lähes joka kolmannen äänen.

LEM ilmoitti äskettäin uudesta yhteistyöstä TDK:n kanssa seuraavan sukupolven TMR:een eli tunnelimagneettiresistanssiin perustuvien integroitujen virta-anturien kehittämiseksi sähköistyssovelluksiin. LEM:n tuotehallinnasta globaalisti vastaava Thomas Hargé selventää, mitkä ovat virranmittauksen uudet trendit ja miten kumppanuus TDK:n kanssa voisi lisätä arvoa asiakkaille.

Jos halutaan esimerkiksi lisätä liikkeentunnistus kuulolaitteeseen, sen sisällä ei ole kovin paljon tilaa antureille. Tämän ongelman Bosch Sensortech ratkaisee uusilla kiihtyvyysantureillaan, jotka yhtiö esitteli CES-messuilla Las Vegasissa.

Green Hills Software ilmoittaa saaneensa ensimmäisenä sulautettujen ohjelmistojen kehittäjänä tärkeän autoteollisuuden uuden kyberturvallisuusstandardin vaatimustenmukaisuussertifikaatin. ISO/SAE 21434 -standardi pyrkii viemään autojen järjestelmien kyberturvan uudelle tasolle.

Uusimmat korttitietokoneet saavat yhä nopeammin käyttöönsä tehokkaimmat prosessorit. Congatecin uuden COM-HPC-kortit ovat tästä hyvä esimerkki. Niillä käytetään Intelin 14. sukupolven Raptor Lake -sarjan paranneltuja (S Fresh -mallit) i7-suorittimia.

Elon Muskin SpaceX on jo tänä vuonna ehtinyt laukaista radalleen kuusi Starlink-satelliittia, jotka pystyvät tarjoamaan matkapuhelinpeiton suoraan tavallisiin älypuhelimiin. Aikataulun mukaan SMS-viestit, puhelut ja data voisivat kulkea satelliittien kautta jo ensi vuonna.

Murata on esitellyt seuraavan sukupolven kuuden vapausasteen liikeanturin. Yhtiön mukaan SCH16T-K01-piiri on suorituskyvyltään markkinoiden paras. Se mahdollistaa erittäin tarkan koneen ohjaus- ja paikannussovellukset.