Viime vuoden lopulla Renesas esitteli markkinoiden tähän asti tehokkaimmat mikro-ohjaimet. Uusi RA8-sarja perustui Arm Cortex-M85-ytimiin ja niillä hyödynnettiin Arm Helium -vektorilaajennuskäskyjä. Nyt Renesas on tuonut saman tekniikan teollisuuden moottorinohjaukseen.

Robotti-imuri on hyvä esimerkki laitteesta, jossa joudutaan käyttämään kahta eri anturia, jotta laite pystyy luomaan työalueestaan tarkan 3D-kuvan ja olemaan törmäämättä esteisiin. Infienon Technologies on yhdessä pmdtechnologiesin kanssa kehittänyt uuden ToF-hybridikameran, joka mahdollistaa parannetun syvyystunnistuksen ja 3D-näkymän yhdellä siruratkaisulla.

Espoolainen kvanttitietokoneyritys IQM on laatinut yhdessä riskipääomayritys OpenOceanin ja teknologiasijoittaja Lakestarin kanssa kvanttilaskentaa luotaavan State of Quantum 2024 -raportin. Viime vuonna alan riskirahoitus putosi puoleen, kuten muussakin elektroniikassa mutta julkista rahaa kvanttikoneiden kehitykseen tuli kaksi kertaa aiempaa enemmän.

Suprajohtavuus on ilmiö, jossa materiaali menettää sähkövastuksensa kokonaan ja kykenee johtamaan sähkövirtaa ilman energiahäviöitä. Suprajohteet toimivat yleensä lähellä absoluuttista nollapistettä, mutta nyt sveitsiläistutkijat väittävät löytäneensä ensimmäisen havainnon suprajohtavuudesta huoneenlämpötilassa.

Nokia ilmoitti tänään, että portugalilainen NOS on valinnut sen toisen polven 5G Core -verkon toimittajaksi. Kuten yhä useammin, sopimuksessa on kyse lähinnä pilvessä toimivassa ohjelmistosta.

Tänä vuonna Volkswagen viettää Golf-mallin 50-vuotisjuhlaa. Tämän bestsellerin sarjatuotanto aloitettiin Wolfsburgissa Saksassa maaliskuussa 1974. Sen jälkeen Golfia on valmistettu yli 37 miljoonaa kappaletta kahdeksassa sukupolvessa. Uusin versio siirtää suositun automallin suoraan tekoälyaikaan.

Tänään vietetään kansainvälistä tietosuojapäivää. Huawei Nordicin kyberturvallisuus- ja tietosuojajohtaja Marja Dunderfelt haluaa muistuttaa kaikkia, miten jokainen voi suojella yksityisyyttään ja ottaa oman datansa hallintaansa.

Vielä puolitoista vuotta sitten oli vaikea kuvitella, että yritykset ja kuluttajat maailmanlaajuisesti käyttäisivät generatiivista tekoälyä päivittäin tehtävien automatisointiin, asiakirjojen kirjoittamiseen, markkinatutkimukseen tai jopa peruskoodaukseen. Nyt AltIndex.comin keräämien tietojen mukaan generatiivisen tekoälyn odotetaan kasvavan 100 miljardin dollarin alaksi jo ensi vuoden loppuun mennessä.

Fujitsu on perustanut Delftin teknisen korkeakoulun yhteyteen uuden kvanttitekniikan laboratorion. Samalla yhtiö kertoi, missä kvanttikoneiden kehityksessä ollaan menossa. Niihin liittyy monia haasteita, mutta myös uhkia. Yhtiön teknologiajohtaja Vivek Mahajanin arvio monen pelkäämästä kvanttiuhasta on synkkä. - Se tulee väistämättä toteutumaan.

Saudiarabialaisen KAUST-yliopiston (King Abdullah University of Science and Technology) hankkeissa on pitkään kehitetty ns. hybridiaurinkokennoja, joissa päästään yli 30 prosentin hyötysuhteeseen. Nyt näyttää siltä, että tekniikan laajamittainen kaupallinen käyttö on lähempänä.

Lukujen varjossa hyökkäykset ja muut kyberturvallisuuden uhkakuvat eivät näytä hälvenevän tänäkään vuonna. Palo Alto Networks on listannut seitsemän kohtaa, joihin erityisesti tulisi kiinnittää huomiota kuluvaa vuotta ajatellen.

STMicroelectronics on tuonut markkinoille uudet 32-bittiset mikro-ohjaimet, joissa on oma näytönohjain. Sen avulla myös pieniin ja edullisiin laitteisiin voidaan tuoda käyttöliittymään näyttävää grafiikkaa.

Englantilainen Sheffieldissä päämajaansa pitävä Phlux on esitellyt ensimmäiset uuteen kohinattomaan teknologiaan perustuvat APD-tyyppiset infrapuna-anturinsa. Aura-perheen anturit ovat 12 kertaa perinteisiä herkempiä. Tämän ansiosta esimerkiksi valotutka eli lidar voi nähdä 50 prosenttia pidemmällle.

Equinix on lanseerannut asiakkailleen uuden reitityspalvelun. Equinix Fabric Cloud Router on virtuaalinen reitityspalvelu, jonka avulla pilvissä ja paikallisissa palvelimissa sijaitsevien datojen yhdistäminen on entistä helpompaa ja tehokkaampaa.

Generatiivinen tekoäly LLM-kielimalleineen on valloittanut maailman vain vuoden aikana, mutta edelleen käyttäjien kanssa keskustelee pilvipalvelimilla pyörivä ohjelmisto. Piilaaksolaisen Kinaran toisen sukupolven GenAI-prosessori lupaa tuoda tekoälyn verkon reunalle erilaisiin pienempiin laitteisiin.

Microchipillä on pitkään ollut PIC-ohjaimilla ytimestä riippumattomia oheislaitteita, joilla voidaan toteuttaa monia toimintoja ilman, että itse prosessoriydintä tarvitsee herättää. Nyt näiden CIP-oheislaitteiden (Core Independent Peripheral) joukkoon on lisätty konfiguroitava logiikkalohko.

Huawei on esitellyt uuden Harmony OS Next -käyttöjärjestelmän, olla se katkoo puhelimissaan ja muissa laitteissaan siteensä Androidiin. Nyt Huawei on kertonut, että alustan taustalla oleva ydin on jopa kolme kertaa tehokkaampi kuin Linux-ydin, johon Android puolestaan perustuu.

Teollisuusautomaatio asettaa selkeät vaatimukset koneille ja järjestelmälaitteistoille. Kontron on luonut laajan valikoiman omia tuotteita hyödyntäen Arm-prosessoriteknologiaa, ja niitä on saatavilla laajassa valikoimassa, joka kattaa esimerkiksi NXP:n prosessorit ja Raspberry Pi Foundationin tuotteet.

Elektroniikkaa on kaikkialla, kaikilla toimialoilla. Mitä se tarkoittaa vuodelle 2024 ja sen jälkeen? Siemens Digital Industries Softwaren Alan Porter visioi, mihin digitalisaatio ja tekoäly ovat elektroniikkayrityksiä viemässä.

Ericssonin ja Nokian tulosjulkistukset osoittavat, ettei valmistajilla todellakaan ole nyt syytä juhlaan. Eikä parempaa ole luvassa jatkossakaan. Tutkimuslaitos Dell´Oro ennustaa, että edessä on viisi laihaa vuotta. Markkinat kutistuvat prosentin vauhdilla vuodessa.