Joskus yksi sähköposti riittää katastrofiin

Tietoturvayritys Check Point Software kokoontui tällä viikolla Wieniin CPX 2024 -tapahtumaansa esittelemään ison joukon uusia tuotteita. Yhtiön Suomen maajohtaja Viivi Tynjälä ja Pohjois-Euroopan toiminnoista vastaava Jukka Saarenmaa muistuttivat kuitenkin, että edelleen yksi sähköposti voi riittää aiheuttamaan yrityksissä ison katastrofin.

- Jos puhutaan Pohjois-Euroopan tasolla, on pakko sanoa, että viestinnän tietoturva on pääsääntöisesti kuralla. Tietoturvaajien pitää olla yksi askel edellä. Havaitseminen ei enää riitä, pitää estää hyökkäysyritykset, Saarenmaa sanoi.

Tynjälä komppaa. - Edelleen jaksaa hämmästyttää, että meidän tarvitsee puhua yrityksille esimerkiksi sähköpostin tietoturvan tarpeesta. Suurin osa hyökkäyksistä tapahtuu sähköpostin välityksellä ja ransomware voi ajaa yrityksen aina konkurssiin asti. Jopa yksi sähköposti voi riittää tähän, Tynjälä muistutti.

Ransomware on viime vuonna suorastaan räjähtänyt käsiin. Samalla hyökkääjät hyödyntävät yhä enemmän tekoälyä. - Generatiivinen tekoäly tekee tästä kaikesta vielä vaarallisempaa. Ei tarvitse olla Suomesta, ei tarvitse edes osata koodata. Tulevasta viestistä on todella vaikea päätellä, onko se legitiimi vai ei, Tynjälä sanoi.

Ransomwaresta puhutaan tietoturva-alalla nyt paljon. Jukka Saarenmaa kuitenkin pitää datan manipulointia jopa suurempana ongelmana kuin varkautta. - Datan manipuloinnilla voi olla liiketoimintaan isommat vaikutukset.

Iso osa tuotepalveluista ostetaan nykyisin palveluna, SaaS-tyyliin. Tämä malli on Saarenmaan mukaan lähtenyt käyntiin pienistä ja keskisuurista yrityksistä. - PK-yrityksillä ei ole ollut kykyä kilpailuttaa kaikkia osia, kun isot haluavat parasta mahdollista joka alueelta.

Nyt SaaS-malli etenee nopeasti kaikkialla. Yhä useammin maksetaan vain käytöstä. Loppukäyttäjille ratkaisu näkyy vain palveluna, josta maksetaan kuukausitasolla. Viivi Tynjälän mukaan malli tuo asiakkaille myös turvaa, kun työkalut voidaan sovittaa suhdanteisiin.

Mutta vaikka on premises -tyyppisistä laitteista siirrytään pilvipalveluiden käyttäjiksi, on Saarenmaan mukaan tärkeää pitää huolta perusasioista. Kuten siitä sähköpostin turvaamisesta. - Onneksi ei joka päivä saa puhelua siitä, että yritykseen on tullut tietomurto, mutta kyllä niitä säännöllisesti tapahtuu. Ei meiltä työt ole loppumassa.