Qualcommin uutuus tuo tekoälyä keskihintaluokkaan

Qualcomm haluaa tuoda tekoälyn laajemmille älypuhelimen käyttäjäjoukoille. Tähän asti monet toiminnot ovat olleet vain uusimpien premium-älypuhelimien ostajien ulottuvilla, mutta uusi Snapdragon 8s Gen 3 -alusta tuo monet tekoälyominaisuudet myös keskihintaluokkaan.

Qualcomm ilmoiyyi heti, että esimerkiksi Honor, iQOO, realme, Redmi ja Xiaomi tuovat Snapdragon 8s Gen 3 -piirisarjalla varustetut mallinsa markkinoille jo lähikuukausina. Alusta tukee laajaa valikoimaa tekoälymalleja, mukaan lukien suosittuja .s suuria kielimalleja (LLM), kuten Baichuan-7B, Llama 2, Gemini Nano ja Zhipu ChatGLM.

Uusi s-sarja tukee jopa 10 miljardin AI-parametrin malleja suoraan itse laitteessa. Tämän ansiosta älypuhelin pystyy esimerkiksi laatimaan kuvatulle objektille realistisen uuden taustan.

Piirisarjalla on 8 laskentaydintä, mutta kokoonpano on lippulaivamallia yksinkertaisempi. Yksi Cortex-X4-ydin operoi kolmen gigahertsin kellotaajuudella. Lisäksi sirulla on nNeljä A720-ydintä 2,8 gigahertsin nopeudella ja kolme A-520-ydintä kahden gigahertsin kellolla.

Muistiohjain on hieman SD 8 Gen 3 -huippumallia hitaampi, mutta siirtää silti dataa SDRAMista prosessorille 67,2 gigatavua sekunnissa. Kuvaprosessori tukee samoja resoluutioita. Ainoa poikkeus on video, jossa jäädään 4K-tasolle, kun premium-puhelimissa päästään 8K-resoluutioon.