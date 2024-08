Telian 3G-verkon sulkeminen jatkuu elokuun puolivälissä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. 3G-verkosta vapautuvia taajuuksia otetaan käyttöön uudemmissa 4G- ja 5G-verkoissa. 3G siirtyy lopullisesti historiaan Helsingissä lokakuun lopussa.

Swisscom Broadcast on valinnut Nokian Drones-as-a-Service -palvelun valtakunnalliseen käyttöön Sveitsissä. Hätätilanteissa voidaan ottaa jopa 300 dronea käyttöön, joilla saadaan mobiiliverkko esimerkiksi pelastajien tai rajaviranomaisten käyttöön.

Auton ovi on mahdollista avata älypuhelimella, kunhan sen ohjelmisto ja laitteet tukevat CCC:n eli Car Connectivity Consortiumin standardia. Tähän asti digiavain on toiminut vain UWB-radiolla, nyt NXP on ensimmäisenä saanut CCC:n sertifioinnin NFC-pohjaiselle ratkaisulleen.

OnePlus on julkistanut uuden version taittuvanäyttöisestä Open-mallistaan, joka oli yksi viime vuoden parhaita älypuhelimia. OnePlus Open Apex Edition tuli myyntiin tummanpunaisessa Crimson Shadow -värissä, isommalla tallennustilalla, AI-kuvankäsittelyominaisuuksilla ja entistä paremmalla tietoturvalla.

Remini esitteli viime vuonna tekoälypohjaisen kuvanmuokkaustyökalun, joka levisi kulovalkean tavoin. Stocklytics.comin mukaan Remini on nyt ladatuin tekoälysovellus.

Jakelijoiden järjestö DMASS uutisoi juuri varsin heikosta toisesta neljänneksestä, mutta sulautetuissa korttitietokoneissa lama ei näy. Kontron kertoo tehneensä toisella neljänneksellä ennätysliikevaihdolla ennätyksellisen tuloksen.

Kalifornialainen Integra on ilmoittanut lanseeraavansa 10 gigabitin SFP+ -lähetin-vastaanottimen, jonka lähettämä data kantaa 120 kilometrin päähän. Moduuli on suunniteltu Metro-luokan runko- ja liitäntäverkkoihin ilman vahvistusta.

PCIe-ohjain vastaa SSD-levyllä datan hallinnasta ja optimoinnista, mukaan lukien luku- ja kirjoitusoperaatiot sekä virheiden korjaus. Se jakaa kirjoitukset tasaisesti NAND-muistiin pidentääkseen sen käyttöikää ja hallitsee välimuisteja suorituskyvyn parantamiseksi. Silicon Motionin uusin ohjain tekee tämän selvästi aiempaa pienemmällä virralla.

Viime vuonna englantilaisen Quinasin kehittämä UltraRAM valittiin vuoden lupaavimmaks uudeksi muistitekniikaksi. Nyt tämä Lancasterin ja Cardiffin yliopistojen perustama startup on saanut 1,1 miljoonaa puntaa Innovate UK -kehitysrahastolta tekniikan viemiseksi eteenpäin massatuotantoon.

Check Pointin tutkimusosaston mukaan kyberhyökkäysten määrä kasvaa nyt kovaa vauhtia. Huhti-kesäkuussa organisaatioihin tuli keskimäärin 1636 hyökkäystä viikossa. Määrä on 30 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

Gallium-nitridi on korvannut muutamassa vuodessa piipohjaiset tehopuolijohteet mobiililaitteiden latureissa. Tekniikan etuja hyödynnetään myös uusissa Hyperin matkalatureissa, jotka esiteltiin 100 ja 70 watin teholuokkiin.

Pythonin ensimmäinen versio julkaistiin jo vuonna 1991 eli yli 30 vuotta sitten. Nyt kieli nauttii ennennäkemättömän suurta suosiota. Sen lukemat Tiobe-indeksissä ovat nousemassa jo samalle tasolle, mitä Java noteerasi parikymmentä vuotta sitten.

Amerikkalainen ohjelmistoyritys Plus on auttanut verkon reunalla toimivien prosessorien valmistaja Ambarellaa täydentämään kehitystyökalujaan muuntaja- eli transformer-pohjaisilla tekoälyohjelmistoilla. Tämä kehitys on tuota generatiivista tekoälyä kuskiksi autonomisiin

Sähköautojen ja latausinfran kehitykseen on investoitu valtavia summia rahaa. Tämän vuoden ensimmäinen puolisko oli kuitenkin iso pettymys. Autojen myyntimäärä koko Euroopassa laski, eikä latausverkostoja rakenneta entiseen tahtiin. Kotimainen menestystarina Kempower otti sekin iskua alkuvuonna.

Tietoturvayritys Check Point tutkimusosasto varoittaa Suomessakin suositun Ubiquiti G4 Instant -kameran haavoittuvuuksista. Markkinoilla on kaikkiaan yli 20 000 Ubiquiti-kameraa ja -reititintä, jotka ovat alttiina verkkohyökkäyksille ja tietosuojariskeille.

Tietoturva, käyttäjän henkilöllisyyden varmentaminen ja datan suojaaminen ovat monille aivan kriittisiä kysymyksiä. Niiden pitäisi olla sitä jokaiselle. Ruotsalainen Yubico uskoo, että pieni mukana kannettava laite on avain turvaan myös mobiililaitteissa.

Nvidia esitteli maaliskuussa tekoälysuorittimen, jota se hehkutti AI-superprosessoriksi. Nyt raportit USA:sta kertovat, että Blackwell-piirien saaminen tuotantoon myöhästyy ainakin muutamalla kuukaudella.

Linuxista on olemassa erittäin paljon eri jakeluversioita. Tällä hetkellä saatavilla on yli 600 aktiivista Linux-jakelua, ja DistroWatchin mukaan 500 uutta on kehitteillä. Eri versioiden määrä on kuitenkin merkittävästi yli tuhat.

Euroopan jakelukappaa seuraava DMASS-järjestö kertoo, että jakelijoiden liikevaihto pieneni vuoden toisella neljänneksellä. Jakelijoiden kautta komponentteja myytiin huhti-kesäkuussa 4,09 miljardilla eurolla.

Älypuhelinmarkkinat kääntyivät viime syksynä kasvuun pitkän taantuman jälkeen. Omdian mukaan kasvu jatkui tämän vuoden toisella neljänneksellä, kun laitteita myytiin 290,3 miljoonaa kappaletta. Samalla myös edullisemmissa malleissa alkaa siirtyminen 5G-aikakauteen.