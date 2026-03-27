Yhteen laitteeseen pitää nykyään mahduttaa yhä useampi radio: mobiiliyhteys, paikannus ja lähiverkko. Taoglas yrittää ratkaista tämän yhdellä komponentilla. Yhtiön uudet FXP30x- ja PC30x-sarjan PCB-antennit yhdistävät cellular-, GNSS- ja Wi-Fi-yhteydet samaan antennirakenteeseen, mikä vähentää komponenttien määrää ja yksinkertaistaa RF-suunnittelua.
Ratkaisu kattaa laajan 600 megahertsistä aina 8 gigahertsiin ulottuvan taajuusalueen. Tämä mahdollistaa tuen käytännössä kaikille keskeisille mobiilitaajuuksille sekä Wi-Fi-kaistoille 2,4, 5,8 ja 7,125 gigahertsissä. GNSS-puolella antenni tukee useita satelliittijärjestelmiä, mukaan lukien L1-, B1I-, G1- ja L-band-taajuudet.
Mallisto jakautuu kolmeen konfiguraatioon. FXP301- ja PC301-versiot yhdistävät cellularin ja GNSS:n. FXP302- ja PC302-mallit tuovat mukaan mobiiliverkon ja Wi-Fin. Täysin integroiduissa FXP303- ja PC303-versioissa kaikki kolme radioteknologiaa toimivat saman antennin kautta.
Fyysisesti antennit ovat saatavilla kahdessa muodossa. FXP30x-sarja perustuu ohueen ja taipuisaan polymeerirakenteeseen, joka voidaan asentaa liimapinnalla esimerkiksi muovikuoren sisään tai kaareville pinnoille. PC30x-sarja käyttää jäykkää FR4-alustaa ja tarjoaa mekaanisesti vakaamman vaihtoehdon, joka voidaan kiinnittää liimalla tai ruuveilla laitteen sisään.
Kaikki antennit toimitetaan valmiiksi kaapeloituina I-PEX MHF -liittimellä, ja kaapeleiden värikoodaus helpottaa usean antennin tai pitkien kaapelointien asennusta. Taoglas korostaa myös korkeaa säteilytehokkuutta ja sitä, että antenni toimii ilman suurta maatasoa, mikä helpottaa integrointia pienikokoisiin laitteisiin.
Käytännön sovelluksia ovat esimerkiksi asset tracking -laitteet, telematiikka ja e-mobility, älymaatalous, terveydenhuollon laitteet sekä teollinen IoT. Nämä ovat kaikki ympäristöjä, joissa usean radion integrointi samaan laitteeseen on nopeasti tulossa vakio-ominaisuudeksi.