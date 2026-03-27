Sähkösuunnittelu on pitkään perustunut erillisiin työkaluihin, joissa sama verkko mallinnetaan moneen kertaan eri tarkoituksiin. Nyt Schneider Electric tuo markkinoille ratkaisun, joka pyrkii katkaisemaan tämän ketjun yhdistämällä suunnittelun, 3D-mallinnuksen ja laskennan samaan ympäristöön.
Yhtiön uusi Caneco BIM -moduuli integroituu Autodesk Revit-suunnitteluohjelmaan ja mahdollistaa sen, että sähkösuunnittelussa luotu 3D-malli voidaan siirtää suoraan laskentaan ja takaisin ilman erillisiä työvaiheita. Perinteisesti tämä on tarkoittanut käytännössä sitä, että sama sähköverkko on pitänyt piirtää uudelleen erillisessä laskentaohjelmassa.
Muutos kuulostaa pieneltä, mutta käytännössä se kohdistuu yhteen alan sitkeimmistä pullonkauloista: manuaaliseen tiedonsiirtoon. Kun sama data syötetään kahteen järjestelmään, virheiden riski kasvaa väistämättä. Schneiderin mukaan yksi työvaihe poistuu kokonaan, mikä nopeuttaa suunnittelua ja vähentää virheitä.
– Kahden erillisen ohjelman käyttäminen on turhaa tuplatyötä. Revit-yhteensopivan Caneco BIM -moduulin ansiosta tietoja ei enää tarvitse syöttää manuaalisesti kahteen eri ohjelmaan, sanoo ETAPin myynti-insinööri Toni Sisso.
Caneco BIM on osa laajempaa Caneco ONE -kokonaisuutta, jossa laskentaohjelmisto Caneco BT toimii myös itsenäisesti ilman Revit-ympäristöä. Taustalla on Schneiderin omistama ETAP, jonka ohjelmistot tähtäävät koko sähkönjakelun elinkaaren kattamiseen suunnittelusta käyttöön.
Yksittäistä työkalua merkittävämpi on kuitenkin suunta. Sähkösuunnittelussa on pitkään eletty mallissa, jossa suunnittelu, laskenta ja 3D-mallinnus ovat olleet erillisiä saarekkeita. Nyt niitä ollaan yhdistämässä yhdeksi tietomalliksi, joka elää projektin mukana.
Tämä kehitys kytkeytyy suoraan digitaalisen kaksosen yleistymiseen. Kun samaa mallia voidaan käyttää sekä suunnitteluun että simulointiin ja myöhemmin myös käytön aikaiseen optimointiin, sähköjärjestelmä ei ole enää staattinen piirustus vaan jatkuvasti päivittyvä digitaalinen representaatio.
Taustalla vaikuttaa myös järjestelmien kasvava monimutkaisuus. Erityisesti datakeskuksissa kuormat kasvavat nopeasti tekoälyn myötä, ja suunnittelun virhemarginaali pienenee. Schneider onkin jo aiemmin yhdistänyt ETAP-ohjelmistonsa NVIDIAn Omniverse-teknologiaan, jolla sähköjärjestelmien käyttäytymistä voidaan simuloida entistä tarkemmin.
Caneco BIM tuo tähän kehitykseen käytännön tason työkalun. Pohjoismaisille suunnittelijoille moduuli tarjoaa lisäksi tuen alueella käytettäville kaapelityypeille, mikä helpottaa käyttöönottoa paikallisissa projekteissa.
Moduuli on esillä uusilla Sähkö–Electricity 26 -messuilla Helsingin Messukeskuksessa huhtikuun puolivälissä.