Automaattiajaminen tuo merkittäviä turvallisuushyötyjä jo osittaisella käyttöönotolla. EU-tason tutkimuksen mukaan vaikutus kuolemaan johtaviin onnettomuuksiin on selvä, kun taas päästövähennykset jäävät pieniksi. Samalla liikenne hidastuu hieman.
Jo kolmannes automatisoituja henkilöautoja riittää vähentämään kuolemaan johtavia onnettomuuksia moottoriteillä noin 20 prosenttia. Kaupunkiympäristössä vastaava vähennys on 22 prosenttia. Tulokset perustuvat laajaan EU-hankkeeseen, jossa vaikutuksia arvioitiin simuloinneilla ja todellisella ajodatalle.
Keskeinen muutos syntyy ajotavan tasalaatuisuudesta. Automatisoidut ajoneuvot reagoivat ennakoitavammin ja välttävät tyypillisiä inhimillisiä virheitä, mikä näkyy erityisesti vakavien onnettomuuksien vähenemisenä. Samalla myös lievemmät loukkaantumiset vähenevät hieman enemmän kuin kuolemantapaukset.
Tutkimuksessa mukana ollut VTT vastasi vaikutusarvioinnista. Analyysi perustui dataan, jota kerättiin automaattiautoilla moottoriteillä, kaupungeissa ja maaseudulla eri puolilla Eurooppaa. Tarkastelu rajattiin tilanteisiin, joissa automaatio toimii hyvissä olosuhteissa, mikä jättää vielä osan todellisista käyttötilanteista ulkopuolelle.
Hyötyjen vastapainona liikenne hidastuu hieman. Matka-ajat kasvavat keskimäärin 0–4 prosenttia, mikä johtuu varovaisemmasta ajotavasta ja uudelleenreitityksestä. Tutkimuksessa tunnistettiin teknisiä keinoja vaikutuksen pienentämiseksi, mutta käytännön toteutus jää vielä avoimeksi.
Energiankulutus ajokilometriä kohden pienenee useimmissa olosuhteissa, mutta vaikutus hiilidioksidipäästöihin jää vähäiseksi. Verkostotasolla muutos on käytännössä nollan ja yhden prosentin vähennyksen välillä. Tämä johtuu siitä, että tarkastelu erotti ajotavan vaikutukset ajoneuvokannan sähköistymisestä, joka olisi päästöjen kannalta ratkaisevampi tekijä.
Automaation mukana tulee myös uusia riskityyppejä. Esimerkiksi tilanteet, joissa järjestelmä ei pysty jatkamaan ajoa ja ajoneuvo hidastaa tai pysähtyy, voivat aiheuttaa uusia onnettomuuksia. Näiden osuus jää kuitenkin tutkimuksen mukaan hyvin pieneksi, noin 0,3 prosenttiin moottoritieliikenteessä.
Hankkeen koordinoi Volkswagen AG osana 60 miljoonan euron Hi-Drive-projektia. Laaja konsortio ja pitkä testijakso tekevät tuloksista poikkeuksellisen kattavia, mutta ne perustuvat edelleen osin oletuksiin automaation käyttöönoton laajuudesta ja toimintakyvystä.
Kokonaiskuva on selvä: suurin hyöty syntyy turvallisuudesta ja matkustusmukavuudesta, ei niinkään päästöistä. Samalla automaatio voi lisätä liikkumista, kun matkustamisesta tulee helpompaa ja vähemmän kuormittavaa.