Suomalais-virolainen Verge Motorcycles kertoo saaneensa ensimmäisen uuden sukupolven TS Pro -sähkömoottoripyörän tuotantolinjaltaan. Yhtiön mukaan kyseessä on samalla historian ensimmäinen tuotantovalmisteinen moottoripyörä, jossa käytetään täysin kiinteän elektrolyytin all-solid-state -akkua.
Pyörä on varustettu suomalaisen Donut Labin kehittämällä kiinteäelektrolyyttisellä akulla sekä yhtiön uudella Donut Motor 2.0 -napamoottorilla, joka on integroitu takapyörään. Verge ilmoittaa, että tuotantolinjalta valmistunut ensimmäinen Gen 2 TS Pro on valmis toimitettavaksi asiakkaille.
Akkukokoonpanoja on kaksi. Perusversiossa kokonaiskapasiteetti on 20,2 kilowattituntia, josta käytettävissä on 18 kilowattituntia. Tällä Verge arvioi toimintamatkaksi 350 kilometriä ja huipputeholataukseksi 100 kilowattia. Suuremman akkupaketin kokonaiskapasiteetti on 33 kilowattituntia ja nimelliskapasiteetti 30 kilowattituntia. Tällöin toimintamatka nousee 600 kilometriin ja huipputeholataus 200 kilowattiin.
Voimalinja perustuu Donut Motor 2.0 -rakenteeseen, jossa moottori on sijoitettu suoraan takapyörään. Järjestelmä tuottaa 100 kilowatin huipputehon ja jopa 1000 newtonmetrin väännön.
TS Pro Gen 2 -mallissa on lisäksi Vergen oma Starmatter-käyttöliittymä, jossa on neljä ajotilaa ja etäpäivitykset.
Vergeen tiukasti sidoksissa oleva Donut Lab lupaa kertoa lisää akkuinnovaatiostaan tänään iltapäivällä, kun Idonutbeliver-videosarja saa jatkoa.