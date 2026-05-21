Yhdysvaltain televiranomainen FCC on myöntänyt Nokialle poikkeusluvan, joka vapauttaa sen kotireitittimet ja kuitupäätelaitteet uusista ulkomaisia verkkolaitteita koskevista rajoituksista. Taustalla on kasvava huoli kiinalaisvalmisteisten verkkolaitteiden turvallisuusriskeistä ja erityisesti Kiinaan yhdistetystä Salt Typhoon -vakoilukampanjasta.
FCC:n päätös koskee Nokian Beacon-reitittimiä sekä operaattoreiden käyttämiä optisia ONT-päätelaitteita. Hyväksyntä kattaa myös tulevat laiteversiot. Samalla Nokia ilmoitti valmistavansa seuraavan sukupolven Wi-Fi 8 -reitittimiään Yhdysvalloissa.
Kyse on paljon suuremmasta muutoksesta kuin yksittäisestä tuotehyväksynnästä. FCC kiristi maaliskuussa sääntöjään ulkomaisvalmisteisille kuluttajareitittimille vedoten ”hyväksymättömiin kansallisen turvallisuuden riskeihin”. Viranomaiset varoittivat, että ulkomaiset verkkolaitteet voivat mahdollistaa amerikkalaisten kotiverkkojen valvonnan, verkkovakoilun ja jopa tietoliikenteen häirinnän.
Rajoitusten taustalla on erityisesti Salt Typhoon -nimellä tunnettu Kiinaan yhdistetty kybervakoiluoperaatio. Sen yhteydessä USA:ssa herättiin siihen, että kotireitittimistä ja operaattoriverkkojen reunalaitteista on tullut pysyviä hyökkäys- ja valvontapisteitä.
FCC lisäsi Huawein ja ZTE:n kaltaisia valmistajia niin sanotulle Covered List -listalle, jonka laitteita ei käytännössä voi enää tuoda Yhdysvaltain markkinoille ilman puolustusministeriön tai sisäisen turvallisuuden viraston hyväksyntää. Nokia kuuluu nyt harvoihin valmistajiin, jotka ovat saaneet tällaisen ehdollisen hyväksynnän.
Dell’Oro Groupin analyytikko Mauricio Sanchezin mukaan reitittimistä on tullut kriittinen osa kansallista turvallisuutta.
– Reitittimet ovat jatkuvasti verkossa olevia ja erittäin etuoikeutettuja laitteita verkkojen kriittisissä reunapisteissä, Sanchez kommentoi.
Samalla hän muistuttaa, että käytännön toteutus on vaikea, koska lähes koko kuluttajareitittimien toimitusketju sijaitsee Aasiassa – myös amerikkalaisbrändien tuotteissa.
Nokian Fixed Networks -liiketoiminnan johtaja Sandy Motley korostaa, että yhtiö on investoinut viime vuosina voimakkaasti Yhdysvaltain laajakaistaverkkoihin ja kotimaiseen valmistukseen. Hänen mukaansa FCC:n hyväksyntä yhdessä Wi-Fi 8 -laitteiden USA-valmistuksen kanssa antaa operaattoreille mahdollisuuden jatkaa verkkoinvestointejaan ilman katkoksia.
Päätös vahvistaa samalla Nokian asemaa Yhdysvaltain kuituverkkomarkkinoilla, joilla se on yksi johtavista XGS-PON-toimittajista. USA:ssa käynnissä olevat massiiviset BEAD-laajakaistahankkeet suosivat yhä enemmän toimittajia, joiden tuotteet täyttävät Buy America -vaatimukset.