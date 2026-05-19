Australialaistutkijat ovat rakentaneet kvanttiakun demonstraation, jossa energia siirtyy akkuun yhdellä kollektiivisella valopurkauksella. Kyse on ilmiöstä, jota tavallisissa kemiallisissa akuissa ei esiinny.
CSIROn, Melbournen yliopiston ja RMIT-yliopiston tutkijat esittelivät toimivan proof-of-concept -järjestelmän, jossa kvanttimekaniikan ilmiöt mahdollistavat erittäin nopean latauksen. Tulokset julkaistiin Light: Science & Applications -lehdessä.
Perinteisessä akussa energia varastoidaan kemiallisten reaktioiden avulla vähitellen. Nyt esitellyssä kvanttiakussa energia absorboituu koko järjestelmään samanaikaisesti niin sanottuna “super absorption” -tapahtumana.
– Kvanttijärjestelmä absorboi valon yhtenä suurena kollektiivisena tapahtumana, mikä nopeuttaa latausta, kuvaa apulaisprofessori James Hutchison Melbournen yliopistosta.
Tutkijoiden rakentama järjestelmä perustuu orgaaniseen mikroresonaattorirakenteeseen, jota ladattiin laserilla. Latausprosessia tutkittiin femtosekuntiluokan laserspektroskopialla Melbournen yliopiston Ultrafast Laser Laboratoryssa.
Mittaukset vahvistivat yhden kvanttiakkujen keskeisistä teoreettisista ennusteista eli järjestelmän lataus voi nopeutua akun koon kasvaessa. Klassisen fysiikan näkökulmasta ilmiö on poikkeuksellinen, sillä tavallisissa akuissa suurempi kapasiteetti yleensä hidastaa latausta.
Tutkijat korostavat, ettei kyse ole vielä käytännön akkuteknologiasta. Nykyinen järjestelmä on laboratoriotason demonstraatio, eikä sen energian varastointiaika vielä riitä todellisiin sovelluksiin.
– Seuraava suuri haaste on pidentää energian säilymisaikaa, sanoo CSIROn kvanttiteknologiaryhmää johtava James Quach. Pitkällä aikavälillä kvanttiakut voisivat mahdollistaa täysin uudenlaisia energiajärjestelmiä, joissa energia siirtyy erittäin nopeasti ilman perinteisten akkujen kemiallisia rajoitteita.