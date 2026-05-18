Älypuhelimien tekoälyominaisuudet tarvitsevat jatkuvasti enemmän DRAM-muistia, mutta muistien rajusti nousseet hinnat pakottavat valmistajat nyt jarruttamaan kehitystä. Analyysiyhtiö TrendForcen mukaan mobiili-DRAMin sopimushinnat nousevat toisella vuosineljänneksellä historiallisen nopeasti.
TrendForcen mukaan LPDDR4X-muistien keskihinnat nousevat toisella neljänneksellä jopa 70–75 prosenttia edellisneljänneksestä. Uudemmissa LPDDR5X-muisteissa hinnannousu on vieläkin rajumpi, peräti 78–83 prosenttia.
Hintapaine pakottaa puhelinvalmistajat muuttamaan muistikonfiguraatioitaan lähes kaikissa hintaluokissa. Premium-puhelimissa 12 gigatavusta on tulossa uusi valtavirta, samalla kun 16 gigatavun mallien yleistyminen hidastuu. Keskiluokan laitteissa 8 gigatavua on palaamassa perusratkaisuksi, ja edullisimmissa puhelimissa tyydytään usein neljään gigatavuun.
Kehitys on ongelmallinen erityisesti niin sanotulle on-device AI:lle, jossa tekoälymallit toimivat suoraan puhelimessa ilman pilvipalvelua. Suuret kielimallit, multimodaalinen tekoäly, reaaliaikainen kuvankäsittely ja taustalla jatkuvasti toimivat AI-agentit kasvattavat muistitarvetta nopeasti.
Samaan aikaan DRAM-valmistajat, kuten Samsung Electronics, SK hynix ja Micron Technology, ohjaavat tuotantokapasiteettiaan entistä enemmän korkeamman katteen AI-muisteihin ja datakeskusten HBM-ratkaisuihin.
Tämä voi hidastaa AI-puhelimien kehitystä juuri hetkellä, jolloin valmistajat yrittävät tuoda generatiivisen tekoälyn keskeiseksi osaksi mobiilikokemusta.
TrendForce arvioi, että älypuhelinten keskimääräinen DRAM-kapasiteetti kasvaa silti vuonna 2026 noin 8,5 gigatavuun. Kasvua tulee noin 10 prosenttia vuodessa, mutta tahti jää selvästi hitaammaksi kuin tekoälysovellusten muistitarve edellyttäisi.