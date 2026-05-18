ASUS Nordic tuo markkinoille poikkeuksellisen uuden PC-konseptin. Uusi ASUS Open -mallisto myydään ilman esiasennettua käyttöjärjestelmää, jolloin käyttäjä saa itse päättää, mitä koneeseen asennetaan – vai asennetaanko mitään.
Kyse ei ole halvemmista “FreeDOS-koneista”, vaan täysiverisistä premium-laitteista. ASUS Open -mallistoon kuuluvat esimerkiksi ASUS Zenbook 14, ASUS ProArt P16 sekä ROG Zephyrus G16.
ASUSin mukaan idea pohjaa jo vuonna 2016 lanseerattuun ASUS PURE -konseptiin, jossa kannettavista poistettiin valmistajien tyypilliset omat ohjelmistot, joita usein kutsutaan nimellä bloatware. Nyt ajatus viedään pidemmälle. Kone toimitetaan täysin puhtaana ilman Windowsia, kokeiluversioita tai taustalla pyöriviä OEM-sovelluksia.
– Uskomme asiakkaidemme ansaitsevan täydellisen vapauden määritellä oman digitaalisen kokemuksensa, sanoo ASUS Nordicin maajohtaja Karl Isaksson tiedotteessa.
Käyttäjä voi asentaa koneeseen esimerkiksi Windowsin, Ubuntun, Debianin tai muun Linux-jakelun. ASUS korostaa erityisesti suorituskykyä, hallittavuutta ja puhdasta ohjelmistoympäristöä. Käytännössä kone käynnistyy ilman valmiiksi asennettuja lisäohjelmia, telemetriaratkaisuja tai valmistajan omia palveluita.
Ajatus on yksinkertainen, mutta samalla yllättävän radikaali nykyisessä PC-markkinassa. Vuosien ajan lähes kaikki kuluttajakannettavat ovat tulleet valmiiksi sidottuina Microsoftin ekosysteemiin. ASUS Open kääntää asetelman ympäri, kun premium-rauta myydään ilman valmista ohjelmistopinon lukitusta.
Konsepti osuu aikaan, jolloin Linux-työpöytien suosio kasvaa, paikalliset tekoälymallit yleistyvät ja osa käyttäjistä hakee enemmän kontrollia omiin tietokoneisiinsa.
ASUS Open -malliston ennakkomyynti alkoi 13. toukokuuta Pohjoismaissa. Varsinainen myynti alkaa 28. toukokuuta valituilla jälleenmyyjillä. Malliston hinnat alkavat 849 eurosta. Kallein malli on ROG Zephyrus G16, jonka lähtöhinta on 3699 euroa.