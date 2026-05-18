Kiinalainen realme tuo puhelimensa laajasti Suomen markkinoille tilanteessa, jossa OnePlus on käytännössä ajamassa alas aiempaa näkyvää toimintaansa Suomessa. OnePlus nousi vuosien ajan yhdeksi Suomen suosituimmista Android-brändeistä erityisesti operaattorimyynnissä, mutta nyt sen markkinaosuudesta kamppailevat sekä Samsung, Apple ja Xiaomi että samaan OPPO-konserniin kuuluva realme.
Realmen taustalla on sama BBK/OPPO-ekosysteemi kuin OnePlussalla, mikä näkyy myös käyttöliittymässä ja laitestrategiassa. Yhtiö hakee nyt Suomesta erityisesti nuoria käyttäjiä, joille tärkeimpiä ominaisuuksia ovat suorituskyky, kamerat ja aggressiivinen hinta-laatusuhde.
Näyttävin avaus on realme GT 8 Pro. Lippulaivamallissa on Snapdragon 8 Elite Gen 5 -järjestelmäpiiri ja valmistajan mukaan yli neljän miljoonan pisteen AnTuTu-suorituskyky. Puhelimen kamerapuolta korostetaan voimakkaasti: mukana on Ricoh GR:n kanssa kehitetty pääkamera sekä 200 megapikselin telekamera 12-kertaisella häviöttömällä zoomilla. Lisäksi puhelimessa on vaihdettava kameramoduuli, jolla käyttäjä voi muokata laitteen ulkonäköä.
Suomeen realme tuo myös 16-sarjan keskihintaluokan puhelimet. Niissä korostuvat suuret AMOLED-näytöt, jopa 200 megapikselin kamerat ja isot akut. Esimerkiksi realme 16 Prossa on 6500 nitin huippukirkkauteen yltävä 144 hertsin AMOLED-paneeli ja IP69-luokiteltu rakenne.
Edullisimmassa päässä realme C100 5G tähtää alle 300 euron hintaluokkaan. Puhelimessa on 6600 milliampeeritunnin akku, MIL-STD-810H-kestävyysluokitus ja valmistajan mukaan jopa kolmen päivän käyttöaika yhdellä latauksella.
Realmen puhelimet ovat nyt saatavilla Elisalla, DNAlla, Powerilla, Verkkokauppa.comilla ja Veikon Koneella. Telia lisää malliston valikoimiinsa myöhemmin.
Suositushinnat Suomessa:
- realme GT 8 Pro
- 16+512 Gt: 1199 euroa
- 12+256 Gt: 999 euroa
- realme 16 Pro+
- 12+512 Gt: 679 euroa
- 8+256 Gt: 599 euroa
- realme 16 Pro
- 8+512 Gt: 549 euroa
- 8+256 Gt: 499 euroa
- realme 16
- 8+256 Gt: 449 euroa
- realme C100 5G
- 4+256 Gt: 299 euroa
- 4+128 Gt: 269 euroa