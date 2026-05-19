Jyväskyläläinen energiayhtiö Alva käynnistää esiselvityksen pienydinvoiman hyödyntämisestä kaukolämmön tuotannossa. Yhtiö on solminut aiesopimuksen suomalaisen Steady Energyn kanssa, joka kehittää kaukolämpöön suunniteltua LDR-50-pienydinreaktoria.
Alvan mukaan tavoitteena ei vielä ole investointipäätös, vaan arvio siitä, voisiko pienydinvoima soveltua Jyväskylän tulevaisuuden lämmöntuotantoon. Yhtiö arvioi parhaillaan vaihtoehtoja nykyisen tuotantokapasiteetin korvaamiseksi sen lähestyessä elinkaarensa loppua.
Vuoden mittaisessa esiselvityksessä tarkastellaan muun muassa pienydinvoiman soveltuvuutta Alvan energiantuotantoon, mahdollisia sijoituspaikkoja, kustannuksia, sääntelyä sekä hankkeen kokonaisvaikutuksia. Tässä vaiheessa teknologiavalintoja tai toteutuspäätöksiä ei tehdä.
– Haluamme arvioida huolellisesti, voiko pienydinvoima olla Jyväskylälle sopiva ratkaisu tulevaisuuden lämmöntuotantoon. Tässä vaiheessa emme ole tekemässä investointipäätöstä, vaan selvitämme edellytyksiä ja kokoamme mahdollisimman paljon tietoa päätöksenteon tueksi, sanoo Alvan tuotantojohtaja Alex Schreckenbach.
Steady Energyn kehittämä LDR-50 on pelkästään lämpöä tuottava pienreaktori, joka perustuu kevytvesiteknologiaan. Yhtiön mukaan reaktori on suunniteltu sijoitettavaksi maan alle peruskallioon. Steady rakentaa parhaillaan täysikokoista koelaitosta Helsingin Salmisaareen entisen hiilivoimalaitoksen alueelle.
– Jyväskylä on jo neljäs kaupunki Suomessa, jossa harkitaan pienydinvoimaa kaukolämmön lähteenä. Suomalaiset energiayhtiöt ovat nyt globaalissa eturintamassa kestävien lämmitysratkaisujen kehittämisessä, sanoo Steady Energyn toimitusjohtaja Tommi Nyman.
Jyväskylän lisäksi pienydinvoimaan perustuvia kaukolämpöhankkeita on vireillä Helsingissä, Kuopiossa ja Keravalla.
Alvan mukaan mahdollinen pienydinvoimahanke etenisi vaiheittain useiden vuosien aikana ja edellyttäisi laajoja selvityksiä, kaavoitusta, viranomaisarviointeja sekä lupaprosesseja. Yhtiö korostaa myös avointa viestintää ja asukkaiden osallistamista hankkeen valmistelussa.