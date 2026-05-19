Tekoälybuumi on tehnyt NVIDIAn GPU-piireistä datakeskusten kuuminta valuuttaa. Nyt markkinoilta alkaa kuitenkin näkyä uusi ja yllättävä signaali. Generatiivinen tekoäly painaa rahaa myös NAND-flashmuistien valmistajille.
Japanilainen Kioxia arvioi nykyisen vuosineljänneksen voittonsa kasvavan peräti 48-kertaiseksi viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Yhtiön mukaan taustalla on erityisesti datakeskusten kasvava kysyntä suurikapasiteettisille SSD-levyille.
Kioxian mukaan AI-markkina on muuttumassa tavalla, joka nostaa tallennuksen aivan uuteen asemaan. – Tallennuksesta tuli yhä tärkeämpää, kun generatiivisen tekoälyn käyttö siirtyi merkittävästi koulutuksesta inferenssiin, kommentoi Kioxian toimitusjohtaja Hiroo Oota.
Tämä on tärkeä havainto. Ensimmäinen generatiivisen tekoälyn aalto keskittyi mallien kouluttamiseen. Silloin kriittisin resurssi oli GPU-laskenta ja sitä ruokkiva erittäin nopea HBM-muisti.
Nyt tekoälyä käytetään yhä enemmän tuotantoympäristöissä eli inferenssissä. Kun käyttäjät keskustelevat chatbottien kanssa, tekevät hakuja tai käyttävät agenttipohjaisia AI-palveluja, järjestelmien pitää lukea valtavia määriä dataa SSD-tallennuksesta jatkuvasti ja erittäin nopeasti.
Käytännössä suuret kielimallit tallennetaan SSD-levyille, RAG-järjestelmät hakevat dataa jatkuvasti vektorikannoista ja inferenssiklusterit siirtävät massiivisia määriä embedding-dataa. Tämä tekee nopeasta flash-tallennuksesta AI-datakeskusten kriittisen resurssin.
Siksi Kioxian SSD & Storage -liiketoiminta kasvoi vuodessa 991 miljardista jenistä 1363 miljardiin jeniin. Koko yhtiön liikevaihto kasvoi 37 prosenttia 2,34 biljoonaan jeniin, ja liikevoitto lähes kaksinkertaistui 870 miljardiin jeniin.
Erityisen rajulta näyttää Kioxian ohjeistus nykyiselle neljännekselle. Yhtiö odottaa liikevaihdon kasvavan vielä 74,5 prosenttia ja voiton yli kaksinkertaistuvan edelliseen kvartaalin verrattuna.
Tämä voi olla merkki paljon suuremmasta muutoksesta AI-markkinassa. GPU ei enää yksin määritä tekoälyjärjestelmän suorituskykyä tai kustannuksia. Kun AI siirtyy massakäyttöön, myös tallennuksesta tulee strateginen pullonkaula.