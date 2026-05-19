Salesforce-johtaja: Koodin kirjoittamisen arvo laskee vääjäämättä

– Jatkossa yritysohjelmistojen arvo on kontekstissa, sanoo Salesforce Suomen Solution Engineering Leader Laura Hankalin. Väite on kova, sillä SaaS-yritysten liiketoiminta on perinteisesti rakentunut juuri ohjelmistojen, käyttöliittymien ja workflow-logiikan ympärille. Nyt Salesforce arvioi, että agenttinen tekoäly siirtää arvon pois itse koodista kohti yritysdataa, prosesseja ja luottamuskerrosta.

Salesforcen uusi Headless 360 -strategia vihjaa koko SaaS-maailman perustavanlaatuiseen muutokseen. Yhtiön mukaan käyttöliittymä ei enää ole enterprise-ohjelmistojen tärkein osa, kun agentit käyttävät järjestelmiä suoraan API-rajapintojen, MCP-työkalujen ja CLI-komentojen kautta.

Hankalinin mukaan agenttinen tekoäly muuttaa ohjelmistoalan arvonmuodostusta nopeasti. – On totta, että koodin kirjoittamisen arvo laskee vääjäämättä. Esimerkiksi Agentforce Vibes rakentaa toimivia työnkulkuja minuuteissa, Hankalin sanoo.

Salesforcen mukaan yritysohjelmistojen todellinen arvo ei enää synny käyttöliittymistä tai edes itse sovelluskehityksestä, vaan kontekstista: yritysdatasta, työnkuluista, hallintamalleista ja luottamuskerroksesta.

– Jatkossa yritysohjelmistojen arvo on kontekstissa. Koodin tuottaminen onnistuu monilla työkaluilla, mutta arvokkaaksi se muuttuu vasta, kun taustalla on ymmärrys siitä, mitä ollaan rakentamassa, millaisen datan pohjalle ja millaisen yrityksen tarpeisiin.

Headless 360:n avulla agentit voivat käyttää Salesforcea ilman selainta tai varsinaista Salesforce-käyttöliittymää. Hankalinin mukaan kyse ei ole enää pelkästä SaaS-mallin evoluutiosta.

– Rehellisesti sanottuna kyseessä on enemmän perustavanlaatuinen murros kuin hiljalleen etenevä evoluutio.

Salesforce näkee oman roolinsa jatkossa agenttien käyttämänä infrastruktuurina. Yhtiön mukaan yritysten ei kannata rakentaa omia agenttialustojaan itse, vaikka teknisesti se olisi mahdollista.

– On totta, että teknisesti on täysin mahdollista rakentaa omia agentteja ilman Salesforcea. Mutta kun kysymys on yrityksen liiketoimintakriittisistä prosesseista, pelkkä agentin rakentaminen ei vielä takaa tuloksia. Ajattelen, että Salesforcen arvo on siinä, mitä tulee agentin rakentamisen jälkeen: hallintamalli, luotettavuus, tietoturva, skaalautuvuus ja kytkeytyminen olemassa oleviin prosesseihin.

Hankalinin mukaan tekoälyagentit tarvitsevat tarkat rajat ja jatkuvaa hallintaa.

– Tekoälylle on luotava tarkat rajat, yksiselitteiset tehtävät ja tapa, miten agentit tekevät työtä yhdessä. Samalla tekoälyn työn laatuun, tietoturvaan ja tietosuojaan on voitava luottaa kaikissa tilanteissa.

Salesforcen mukaan juuri tämä erottaa enterprise-tason agenttialustat yksittäisistä AI-työkaluista.

– En usko, että yhdenkään yksittäisen yrityksen, saati työntekijän, kannattaa käyttää omaa arvokasta työaikaansa tämän kaiken rakentamiseen, varmistamiseen ja jatkuvaan tekoälyalustan kehittämiseen. Me ratkomme näitä kysymyksiä jatkuvasti 150 000 asiakkaan puolesta, jotta he voivat keskittyä omaan ydintoimintaansa.