Mobiiliverkkopohjaisen IoT:n dataliikenne kasvaa Omdian mukaan 218,6 eksatavuun vuoteen 2035 mennessä. Kasvun taustalla eivät ole perinteiset anturiverkot vaan yhä enemmän autojen viihdepalvelut, videopohjaiset sovellukset ja ohjelmistopäivitykset, jotka lisäävät myös 5G-verkon kuormaa.
Tutkimuksen mukaan autoihin liittyvä dataliikenne kasvaa 30,7 eksatavusta 135,4 eksatavuun vuosien 2025–2035 välillä. Kasvua ajavat erityisesti infotainment-palvelut, kuten video- ja audiostriimaus, sekä OTA-ohjelmistopäivitykset. Samalla autoista tulee käytännössä jatkuvasti verkossa olevia päätelaitteita, joiden datankäyttö muistuttaa enemmän kuluttajaelektroniikkaa kuin perinteistä IoT:ta.
Omdian mukaan myös kuljetus- ja logistiikkasektori kasvattaa osuuttaan merkittävästi, mutta muut IoT-sektorit jäävät selvästi pienemmiksi. Vuoden 2025 jälkeen kaikkien muiden toimialojen yhteenlaskettu osuus jää alle 29 prosenttiin kokonaisdataliikenteestä.
Raportti nostaa esiin myös videopohjaiset käyttötapaukset, kuten etänäköön perustuvat ratkaisut. Kamerat yleistyvät toimitusroboteissa, teollisuuslaitteissa ja valvontasovelluksissa, mikä kasvattaa sekä verkkokapasiteetin että reunalaskennan tarvetta. Samalla agenttipohjaisen tekoälyn arvioidaan lisäävän laitteiden välistä liikennettä.
Ennusteessa näkyy myös IoT-markkinan rakenteellinen muutos. Datamäärät eivät enää kasva ensisijaisesti uusien anturien vuoksi, vaan siksi että IoT-laitteet käsittelevät yhä enemmän videota, ohjelmistopalveluja ja tekoälyyn liittyvää dataa. Tämä suosii erityisesti 5G-verkkoja, joissa kapasiteetti ja viiveominaisuudet riittävät jatkuvaan suurten datamäärien siirtoon.
Maantieteellisesti suurin IoT-dataliikenteen alue on Aasia ja Oseania, jonka osuus maailman kokonaisliikenteestä on Omdian mukaan jo yli puolet. Taustalla ovat alueen nopea uusien teknologioiden käyttöönotto sekä laaja kamerainfrastruktuuri.