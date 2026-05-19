– Rakennamme palvelun kaikkien EU-sääntöjen, ennen kaikkea GDPR:n ja AI Actin, mukaisesti niin, ettei data poistu EU:n alueelta. Ainakaan alkuvaiheessa ei myöskään Ruotsista. Näin sanoo ruotsalaisen Grundenin perustaja Fredrik Andersson.
Grunden tarjoaa generatiivista AI-palvelua, jonka kaikki laskenta tehdään Tukholmassa sijaitsevilla palvelimilla. Yhtiö yrittää erottautua OpenAI:n ja Anthropicin kaltaisista toimijoista ennen kaikkea datasuvereniteetilla ja EU-sääntöjen mukaisella toteutuksella.
Ruotsalainen startup Grunden on avannut generatiivisen AI-palvelun, jossa käyttäjädata pidetään ainakin toistaiseksi kokonaan Ruotsin sisällä. Palvelu toimii Tukholmassa sijaitsevilla Nvidia H200 -kiihdytinpalvelimilla, ja yhtiön mukaan tavoitteena on tarjota eurooppalainen vaihtoehto yhdysvaltalaisten AI-yhtiöiden pilvipalveluille.
Taustalla on erityisesti kasvava huoli datasuvereniteetista. EU:n AI Act- ja GDPR-sääntely kiristävät vaatimuksia datankäsittelylle samalla, kun yhdysvaltalainen Cloud Act antaa viranomaisille mahdollisuuden vaatia dataa amerikkalaisilta yrityksiltä myös silloin, kun tieto sijaitsee fyysisesti Euroopan palvelimilla.
Grunden rakentaa palvelunsa avoimen lähdekoodin GLM 5.1 -kielimallin varaan. Kyseessä on kiinalaisen Z.ai:n kehittämä MoE-arkkitehtuuria hyödyntävä suuri kielimalli, jossa kaikkia 754 miljardin parametrin osia ei ajeta yhtä aikaa. Aktiivisena on enintään noin 40 miljardia parametria kerrallaan, mikä pienentää laskentakuormaa.
Yhtiön mukaan malli pärjää hyvin nykyisiä kaupallisia kielimalleja vastaan benchmark-testeissä, mutta käytännön erot riippuvat vahvasti käyttötapauksesta. Grunden ei siis kilpaile ensisijaisesti mallin suorituskyvyllä vaan sillä, missä data sijaitsee ja minkä lainsäädännön piirissä palvelu toimii.
Palvelu on suunnattu sekä loppukäyttäjille että kehittäjille. Kehittäjille tarjottava API on yhteensopiva OpenAI-rajapintojen kanssa, mikä voi madaltaa siirtymiskynnystä yrityksille, jotka haluavat pitää AI-työkuormansa EU:n sisällä ilman suuria ohjelmistomuutoksia.
Teknisesti ratkaisu rakentuu avoimen lähdekoodin SGLang-ohjelmiston päälle. Sen kehityksestä vastaa yliopistoyhteistyönä syntynyt LMSYS-projekti.
Grundenin perustajat rahoittavat toimintaa toistaiseksi omalla pääomallaan samalla kun yhtiö hakee siemenrahoitusta. Tavoitteena on laajentaa palvelu Ruotsista myöhemmin koko EU-markkinoille.
Lähde: Elektroniktidningen