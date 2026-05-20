Autonominen auto tarvitsee täysin uudenlaisen dataverkon. Kamerat, LiDARit, tutkat ja suuret kojelautanäytöt tuottavat jo niin paljon dataa, etteivät perinteiset autoväylät enää riitä niiden yhdistämiseen. Automotive SerDes Alliance kehittää tähän ASA-väylää, joka toimii käytännössä robottiauton nopeana sensoriverkkona.
Rohde & Schwarz ilmoitti nyt uudesta ASA Motion Link -standardin compliance-testausratkaisusta. Yhtiön mukaan asymmetriset verkkotekniikat kuten ASA kasvattavat nopeasti merkitystään autojen sensoridatan siirrossa.
ASA tulee sanoista Automotive SerDes Alliance. Kyse on vuonna 2019 perustetusta teollisuusallianssista, jonka tavoitteena on luoda avoin standardi nopeille sensorilinkeille autoissa. Mukana ovat monet autonvalmistajat, Tier1-toimittajat ja piirivalmistajat.
Tekniikan taustalla on SerDes-arkkitehtuuri eli Serializer/Deserializer-linkki. Se on suunniteltu erityisesti tilanteisiin, joissa data liikkuu lähes kokonaan yhteen suuntaan. Tämä sopii täydellisesti ADAS-kameroille, LiDAR-antureille ja tutkille, jotka syöttävät jatkuvaa datavirtaa auton keskuslaskennalle.
Juuri tämä erottaa ASA:n esimerkiksi Automotive Ethernetistä. Ethernet toimii hyvin auton runkoverkkona ECU-yksiköiden, infotainmentin ja ohjelmistopalveluiden välillä, mutta kameralinkeissä se voi olla tarpeettoman raskas ratkaisu. Ethernetin protokollapino lisää latenssia ja tehonkulutusta, kun taas ASA on optimoitu mahdollisimman nopeaan ja deterministiseen point-to-point-sensoriliikenteeseen.
ASA ei myöskään korvaa CAN-väylää, joka säilyy edelleen tärkeänä hitaammassa ohjaus- ja hallintaliikenteessä. Käytännössä tulevaisuuden ohjelmisto-ohjatussa autossa voi toimia rinnakkain useita verkkotekniikoita: CAN hitaalle ohjausliikenteelle, Ethernet auton runkoverkoksi ja ASA nopeille sensorilinkeille.
ASA Motion Link -standardin nopeus skaalautuu jopa 16 gigabittiin sekunnissa kaistaa kohti. Tällaisia nopeuksia tarvitaan erityisesti tason 3 autonomisessa ajossa ja sitä kehittyneemmissä järjestelmissä, joissa auton sensorit tuottavat valtavia määriä reaaliaikaista dataa.
Suurilla nopeuksilla myös fyysisen kerroksen ongelmat muuttuvat kriittisiksi. Signaalin eheys, värinä, impedanssit, heijastukset ja EMC-häiriöt voivat helposti rikkoa yhteyden auton sähköisesti erittäin haastavassa ympäristössä.
Tähän Rohde & Schwarzin uusi ratkaisu pyrkii vastaamaan. R&S ScopeSuite+ -ohjelmistoon lisätty ASA Motion Link -optio automatisoi standardin mukaiset sähköiset compliance-testit yhtiön RTP-oskilloskoopille. Ratkaisulla voidaan testata esimerkiksi PHY-piirejä, ECU-yksiköitä, kaapeleita ja liittimiä sekä analysoida signaalin eheyttä ja impedansseja.