- Kun keskustelu muuttuu tunteikkaaksi, digitaalinen tutkamme lakkaa toimimasta, sanoo Surfsharkin tutkimusjohtaja Luís Costa. Surfsharkin ja Malmön yliopiston kokeessa 47 prosenttia osallistujista epäonnistui AI-bottien tunnistamisessa sosiaalisessa mediassa.
Kyberturvayhtiö Surfshark toteutti yhdessä Malmön yliopiston opiskelijoiden kanssa viikon mittaisen “Bot or Not” -kokeen, jossa yli 700 osallistujaa yritti tunnistaa tekoälyboteilla tuotettua sisältöä simuloidulla somealustalla.
Tulokset olivat huolestuttavia. Vain niukka enemmistö osallistujista onnistui tunnistamaan botteja paremmin kuin syyttämään oikeita ihmisiä boteiksi. Peräti 47 prosenttia epäonnistui tehtävässä.
Erityisen kiinnostavaa oli se, miten voimakkaasti keskustelun aihe vaikutti ihmisten arviointikykyyn. Kun keskustelu siirtyi teknisistä datakeskusaiheista tunteita herättäviin teemoihin kuten maahanmuuttoon ja naisten oikeuksiin, bottien tunnistaminen romahti.
Datakeskuksia käsittelevässä keskustelussa osallistujat tunnistivat botit 71 prosentin tarkkuudella. Maahanmuuttoaiheissa tunnistusaste putosi 54 prosenttiin. Naisten oikeuksia käsittelevissä keskusteluissa bottien tunnistus jäi enää 49 prosenttiin, eli käyttäjät missasivat enemmän botteja kuin löysivät niitä.
Surfsharkin mukaan tulos kertoo siitä, että AI-bottien ongelma ei ole enää vain tekninen. Tunnepohjainen keskustelu heikentää ihmisten kykyä arvioida, kuka keskustelussa on oikea ihminen ja kuka automatisoitu agentti.
- Tärkein havainto oli, että suurin sokea pisteemme on tunne. Kun keskustelu kuumenee, se kaappaa digitaalisen tutkamme, Costa sanoo.
Surfsharkin Senior Product Manager Justas Pukys arvioi tilanteen pahenevan nopeasti. Hänen mukaansa suuret alustat poistavat jo yli 6,3 miljardia valeprofiilia vuodessa, ja generatiivinen AI tekee boteista jatkuvasti uskottavampia.
Tutkimuksen mukaan heikoimmin boteista selviytyivät yli 40-vuotiaat käyttäjät, Facebookin ja Threadsin aktiivikäyttäjät sekä ihmiset, jotka ilmoittivat käyttävänsä sosiaalista mediaa vain vähän.