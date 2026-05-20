F-Secure uskoo, että tekoälyn seuraava suuri ongelma ei ole suorituskyky vaan luottamus. Kun AI-agentit alkavat tehdä ostoksia, varauksia ja päätöksiä käyttäjän puolesta, kyberturva siirtyy pois laitteiden suojaamisesta kohti tekoälyn toiminnan valvontaa. - Ongelma ei enää ole tekoälyn kyvykkyys vaan luottamus siihen, sanoo F-Securen toimitusjohtaja Timo Laaksonen.
F-Secure julkisti partneritapahtumassaan uuden F-Secure Trust -strategian, jonka tavoitteena on rakentaa kuluttajille suojausmalli agenttisen tekoälyn aikakauteen. Yhtiön mukaan AI on siirtymässä hakukoneesta delegointityökaluksi, jossa agentit vertailevat tuotteita, tekevät ostoksia, varaavat matkoja ja toimivat käyttäjän nimissä.
Samalla syntyy kokonaan uusi hyökkäyspinta. Jos tekoäly toimii käyttäjän puolesta, kuluttajan pitää voida luottaa siihen, että agentti toimii turvallisesti, eikä esimerkiksi päädy huijauksen, väärän identiteetin tai manipuloidun verkkopalvelun kohteeksi.
Laaksosen mukaan maailma on saavuttanut “Trust Inflection Pointin” eli käännekohdan, jossa luottamuksesta tulee tekoälytalouden tärkein kilpailutekijä.
F-Secure yrittää asemoida itsensä tämän uuden luottamuskerroksen toimittajaksi. Yhtiön mukaan perinteinen päätelaitesuojaus ei enää riitä, vaan suojaus pitää ulottaa koko digitaaliseen toimintaketjuun hakutuloksista ostamiseen ja toimitukseen asti.
Tätä varten yhtiö kehittää kahta uutta teknologiaa. TrustPath pyrkii suojaamaan kokonaisia digitaalisia “elämäntapapolkuja” päästä päähän, kun taas TrustGuard toimii suojauskerroksena käyttäjän ja AI-agenttien välissä.
Ajatus on merkittävä suunnanmuutos kyberturvassa. Aiemmin turvallisuus tarkoitti ennen kaikkea laitteen, verkon tai datan suojaamista. Agenttien aikakaudella pitää sen sijaan varmistaa, että käyttäjän puolesta toimiva tekoäly tekee oikeita ja turvallisia päätöksiä.
F-Secure arvioi uusien Trust-ominaisuuksien tulevan beta-vaiheeseen vuoden 2026 lopulla ja tuotantoon vuoden 2027 ensimmäisellä neljänneksellä. Uuteen strategiaan liittyy myös yhteistyö suomalaisen Qutwo-yhtiön kanssa.