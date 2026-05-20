VTT on saanut päätökseen huhtikuun lopussa alkaneet muutosneuvottelunsa. Neuvottelujen seurauksena työsuhde päättyy 175 henkilöltä, kun tutkimuslaitos uudistaa organisaatiotaan ja yhdistää nykyiset kolme liiketoiminta-aluetta kahdeksi.
Samaan aikaan VTT perustaa uuden tekoälyyn keskittyvän yksikön, jonka tavoitteena on vahvistaa AI:n hyödyntämistä tutkimuksessa ja kasvattaa organisaation digitaalista kyvykkyyttä.
VTT:n mukaan uusi rakenne rakentuu kahden liiketoiminta-alueen ympärille: Digitaaliset järjestelmät sekä Materiaalit ja energia. Muutoksella tavoitellaan tutkimusteemojen vahvempaa synergiaa, yhtenäisempiä toimintatapoja ja päällekkäisten toimintojen karsimista.
Irtisanomiset kohdistuvat sekä tukitoimintoihin että tutkimuspuolelle.
VTT julkaisee uuden strategiansa 3. kesäkuuta. Tutkimuslaitoksen mukaan tavoitteena on tukea nykyistä voimakkaammin Suomen talouskasvua ja kilpailukykyä. Painopisteiksi nostetaan erityisesti kasvuyritysten tukeminen, teollisuuden uudistaminen, kokonaisturvallisuus sekä uusien startup-yritysten synnyttäminen.
Samalla VTT kertoo panostavansa jatkossa entistä enemmän teknologia-alueisiin, joilla nähdään olevan suuri merkitys Suomen kilpailukyvylle.
Uusi operatiivinen toimintamalli astuu voimaan elokuun alussa.
