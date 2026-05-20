VTT on saanut päätökseen huhtikuun lopussa alkaneet muutosneuvottelunsa. Neuvottelujen seurauksena työsuhde päättyy 175 henkilöltä, kun tutkimuslaitos uudistaa organisaatiotaan ja yhdistää nykyiset kolme liiketoiminta-aluetta kahdeksi.

Tekoälypalvelimet, 5G-tukiasemat ja sähköautojen pikalaturit kasvattavat nopeasti teholähteiden vaatimuksia. Toshiba Electronics Europe näyttää nyt, miten piikarbidipuolijohteet, 3D-rakenne ja tarkkaan optimoitu lämmönhallinta voivat nostaa tehotiheyden täysin uudelle tasolle. Yhtiön uusi 3 kilowatin AC/DC-referenssisuunnittelu saavuttaa 1,25 watin tehotiheyden kuutiosenttimetriä kohden.

F-Secure uskoo, että tekoälyn seuraava suuri ongelma ei ole suorituskyky vaan luottamus. Kun AI-agentit alkavat tehdä ostoksia, varauksia ja päätöksiä käyttäjän puolesta, kyberturva siirtyy pois laitteiden suojaamisesta kohti tekoälyn toiminnan valvontaa. - Ongelma ei enää ole tekoälyn kyvykkyys vaan luottamus siihen, sanoo F-Securen toimitusjohtaja Timo Laaksonen.

Liftedin tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista johtoryhmistä ei pidä tekoälyä osana varsinaista johtoryhmätyötä. Yrityksissä voidaan ottaa käyttöön Copilotit ja chatbotit, mutta strateginen ymmärrys agenttipohjaisesta AI:sta, datasta ja automaatiosta puuttuu edelleen ylimmältä johdolta.

Australialaistutkijat ovat rakentaneet kvanttiakun demonstraation, jossa energia siirtyy akkuun yhdellä kollektiivisella valopurkauksella. Kyse on ilmiöstä, jota tavallisissa kemiallisissa akuissa ei esiinny.

Jyväskyläläinen energiayhtiö Alva käynnistää esiselvityksen pienydinvoiman hyödyntämisestä kaukolämmön tuotannossa. Yhtiö on solminut aiesopimuksen suomalaisen Steady Energyn kanssa, joka kehittää kaukolämpöön suunniteltua LDR-50-pienydinreaktoria.

Tekoälyagentit eivät ehkä tapa SaaS-liiketoimintaa. Mutta ne voivat tappaa sen alkuperäisen arvomallin. Sekä Salesforce että SAP näyttävät jo rakentavan maailmaa, jossa perinteinen SaaS-käyttöliittymä katoaa lähes kokonaan.

– Jatkossa yritysohjelmistojen arvo on kontekstissa, sanoo Salesforce Suomen Solution Engineering Leader Laura Hankalin. Väite on kova, sillä SaaS-yritysten liiketoiminta on perinteisesti rakentunut juuri ohjelmistojen, käyttöliittymien ja workflow-logiikan ympärille. Nyt Salesforce arvioi, että agenttinen tekoäly siirtää arvon pois itse koodista kohti yritysdataa, prosesseja ja luottamuskerrosta.

Tekoälybuumi on tehnyt NVIDIAn GPU-piireistä datakeskusten kuuminta valuuttaa. Nyt markkinoilta alkaa kuitenkin näkyä uusi ja yllättävä signaali. Generatiivinen tekoäly painaa rahaa myös NAND-flashmuistien valmistajille.

– Rakennamme palvelun kaikkien EU-sääntöjen, ennen kaikkea GDPR:n ja AI Actin, mukaisesti niin, ettei data poistu EU:n alueelta. Ainakaan alkuvaiheessa ei myöskään Ruotsista. Näin sanoo ruotsalaisen Grundenin perustaja Fredrik Andersson.

SATCOM-järjestelmien nopeasti yleistyvät ESA-antennit voivat pian päästä eroon valtavista testikammiosta. Saksalainen Rohde & Schwarz ja Greenerwave kertovat onnistuneensa mittaamaan suuren elektronisesti ohjattavan satelliittiantennin tarkasti near-field-menetelmällä huomattavasti perinteisiä ratkaisuja pienemmässä ympäristössä.

Mobiiliverkkopohjaisen IoT:n dataliikenne kasvaa Omdian mukaan 218,6 eksatavuun vuoteen 2035 mennessä. Kasvun taustalla eivät ole perinteiset anturiverkot vaan yhä enemmän autojen viihdepalvelut, videopohjaiset sovellukset ja ohjelmistopäivitykset, jotka lisäävät myös 5G-verkon kuormaa.

Microchipin uusi EX-423-kideoskillaattori tähtää sovelluksiin, joissa ajoituksen vakaus ja pieni tehonkulutus ovat yhtä aikaa kriittisiä. Tyhjiöpakattu rakenne parantaa lämpöstabiilisuutta erityisesti GPS-, radio- ja mittausjärjestelmissä, joissa referenssisignaalin puhtaus näkyy suoraan suorituskyvyssä.

ASUS Nordic tuo markkinoille poikkeuksellisen uuden PC-konseptin. Uusi ASUS Open -mallisto myydään ilman esiasennettua käyttöjärjestelmää, jolloin käyttäjä saa itse päättää, mitä koneeseen asennetaan – vai asennetaanko mitään.

Kilpailun palkintona oleva Huawei Watch GT Runner 2 sisältää useita teknisiä uudistuksia, joiden tavoitteena on parantaa erityisesti juoksuharjoittelun paikannustarkkuutta.

Windows 11:n oletuksena käyttämä BitLocker-salaus on joutunut vakavan nollapäivähyökkäyksen kohteeksi. YellowKey-niminen exploit ei murra itse salausta, vaan ohittaa koko palautusmekanismin ja avaa hyökkääjälle täyden pääsyn levyn sisältöön sekunneissa. Microsoft kertoo tutkivansa asiaa, mutta korjausta ei toistaiseksi ole julkaistu.

Kiinalainen realme tuo puhelimensa laajasti Suomen markkinoille tilanteessa, jossa OnePlus on käytännössä ajamassa alas aiempaa näkyvää toimintaansa Suomessa. OnePlus nousi vuosien ajan yhdeksi Suomen suosituimmista Android-brändeistä erityisesti operaattorimyynnissä, mutta nyt sen markkinaosuudesta kamppailevat sekä Samsung, Apple ja Xiaomi että samaan OPPO-konserniin kuuluva realme.

Älypuhelimien tekoälyominaisuudet tarvitsevat jatkuvasti enemmän DRAM-muistia, mutta muistien rajusti nousseet hinnat pakottavat valmistajat nyt jarruttamaan kehitystä. Analyysiyhtiö TrendForcen mukaan mobiili-DRAMin sopimushinnat nousevat toisella vuosineljänneksellä historiallisen nopeasti.

Mobiiliverkkojen tukiasemamarkkina näyttää juuttuneen paikalleen. Tuoreiden markkinalukujen ja Nokian oman osavuosikatsauksen perusteella perinteinen RAN-bisnes ei enää tarjoa yhtiölle selvää kasvumoottoria. Siksi Nokia hakee nyt kasvua ennen kaikkea tekoälydatakeskusten verkoista ja optiikasta.

Googlen tietoturvaryhmä GTIG:n (Google Threat Intelligence Group) mukaan se on törmännyt ensimmäistä kertaa kyberhyökkäykseen, jossa sekä haavoittuvuuden löytäminen että hyökkäyskoodin rakentaminen näyttävät olleen tekoälyn tekemää työtä.