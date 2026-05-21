AI:n seuraava ongelma ei ole laskenta vaan sähkö

Analog Devices ostaa virranhallintaan erikoistuneen Empower Semiconductorin 1,5 miljardilla dollarilla. Kaupan taustalla on AI-palvelimien nopeasti kasvava tehotiheys, joka tekee virransyötöstä ja lämmönhallinnasta uuden keskeisen pullonkaulan datakeskuksissa.

Analog Devicesin Empower-kauppa kertoo siitä, mihin AI-raudan kehitys on ajautumassa. Pelkkä laskentatehon kasvattaminen ei enää riitä, jos sähköä ei saada toimitettua prosessoreille riittävän tehokkaasti ja pienellä häviöllä.

Empower tunnetaan erityisesti integroiduista jännitteensäätimistä eli IVR-ratkaisuista sekä piikondensaattoreista, joiden tarkoitus on tuoda tehonmuunnos fyysisesti lähemmäs prosessoria. Mitä lyhyempi virransyöttöpolku on, sitä pienemmiksi jäävät häviöt ja transientit suurilla virrantiheyksillä.

Tämä on noussut kriittiseksi ongelmaksi AI-kiihdyttimissä, joissa tehonkulutus kasvaa nopeasti mutta samalla piirien pinta-ala ja palvelinkorttien tila pysyvät rajallisina. Haaste ei ole enää vain wattimäärä vaan tehotiheys eli kuinka paljon energiaa voidaan syöttää pienelle alueelle ilman, että lämpö- ja hyötysuhdeongelmat karkaavat käsistä.

ADI pyrkii kaupalla vahvistamaan asemaansa niin sanottuna ”grid-to-core”-toimittajana. Termillä viitataan siihen, että sama toimija tarjoaa virranhallintaa koko ketjuun sähköverkon syötöstä aina prosessorin ytimen käyttöjännitteeseen asti. AI-infrastruktuurissa tästä on tullut strategisesti tärkeä alue, koska hyperskaalaajat ja AI-piiritalot etsivät tapoja nostaa laskentatiheyttä ilman vastaavaa energiankulutuksen kasvua.

Empowerin teknologia ei ole enää pelkkä kehityshanke. Yhtiön mukaan piikondensaattorit ovat jo tuotannossa ja IVR-ratkaisuja kehitetään yhteistyössä suurten pilvitoimijoiden ja AI-piirivalmistajien kanssa. ADI:n etuna on kyky skaalata tuotantoa sekä integroida ratkaisut osaksi laajempaa virranhallintaportfoliota.

Kaupan arvo on 1,5 miljardia dollaria käteisellä. Sen odotetaan toteutuvan vuoden 2026 jälkipuoliskolla viranomaishyväksyntöjen jälkeen.