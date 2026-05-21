Euroopan komponenttijakelu kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä lähes 17 prosenttia, kertoo DMASS. Kasvun taustalla näkyy erityisesti muistipiirien poikkeuksellinen kysyntä, joka liittyy globaaliin AI-infrastruktuurin rakentamiseen. Samalla saatavuusongelmat ja hintapaineet alkavat näkyä myös Euroopan markkinassa.
Euroopan elektroniikkakomponenttien jakelumarkkina nousi tammi–maaliskuussa 4,63 miljardiin euroon, mikä tarkoittaa 16,9 prosentin kasvua vuoden takaiseen verrattuna. Puolijohteet kasvoivat 18,2 prosenttia 2,84 miljardiin euroon ja IP&E-komponentit eli liitin-, passiivi- ja sähkömekaaniset komponentit 14,8 prosenttia 1,79 miljardiin euroon.
Selvin yksittäinen muutos näkyy muistipiireissä. DMASSin mukaan muistien myynti yli kaksinkertaistui vuodentakaisesta ja kasvoi 107,9 prosenttia. Taustalla on erityisesti HBM-muistien kysyntä, jota tekoälyyn liittyvät palvelinkeskusinvestoinnit kasvattavat nopeasti maailmanlaajuisesti. Järjestön mukaan tämä näkyy nyt kapasiteettipaineina, hintojen nousuna ja saatavuusongelmina myös Euroopassa.
Kasvu jakautuu kuitenkin epätasaisesti. Saksassa puolijohdejakelu kasvoi yli 20 prosenttia ja Benelux-maissa lähes 30 prosenttia, kun taas Irlannissa markkina jäi hieman miinukselle. Turkki erottui yli 40 prosentin kasvulla, jonka DMASS liittää muuttuneisiin kauppavirtoihin ja maan kasvavaan logistiseen rooliin alueella.
Perinteiset teollisuuselektroniikan segmentit kasvoivat selvästi maltillisemmin kuin muistipiirit. Analogipiirit nousivat 10,1 prosenttia ja tehopuolijohteet vain 2,3 prosenttia. Ohjelmoitava logiikka puolestaan jäi edelleen laskuun. Tämä kertoo siitä, että Euroopan markkina nojaa edelleen vahvasti teollisiin sovelluksiin eikä hyödy AI-investoinneista samalla tavalla kuin Yhdysvallat tai Kiina.
IP&E-markkina kehittyi vakaammin. Passiivikomponentit kasvoivat 16 prosenttia ja sähkömekaaniset komponentit lähes 15 prosenttia automaatio- ja infrastruktuurihankkeiden vetäminä.