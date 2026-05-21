Globaalit tablettitoimitukset kasvoivat alkuvuonna vain 0,1 prosenttia, mutta Omdian mukaan kasvu tuli pääosin varastojen täyttämisestä eikä aidosta kysynnästä. Markkina kärsii samasta ongelmasta kuin useita vuosia sitten. Käyttäjille ei ole syntynyt riittävän vahvaa syytä vaihtaa laitetta uuteen.

Yritysverkot ovat kasvaneet liian monimutkaisiksi ihmisten hallittaviksi, väittää Check Point. Yhtiön uusi agenttipohjainen alusta haluaa siirtää verkkoturvan sääntöjen rakentamisen, optimoinnin ja valvonnan autonomisten AI-agenttien hoidettavaksi.

Euroopan komponenttijakelu kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä lähes 17 prosenttia, kertoo DMASS. Kasvun taustalla näkyy erityisesti muistipiirien poikkeuksellinen kysyntä, joka liittyy globaaliin AI-infrastruktuurin rakentamiseen. Samalla saatavuusongelmat ja hintapaineet alkavat näkyä myös Euroopan markkinassa.

Analog Devices ostaa virranhallintaan erikoistuneen Empower Semiconductorin 1,5 miljardilla dollarilla. Kaupan taustalla on AI-palvelimien nopeasti kasvava tehotiheys, joka tekee virransyötöstä ja lämmönhallinnasta uuden keskeisen pullonkaulan datakeskuksissa.

Murata on tuonut tuotantoon AMR-magneettianturit, joiden virrankulutus on poikkeuksellisen pieni erityisesti matalilla käyttöjännitteillä. Kohteena ovat kolikkoparistolla toimivat lääketieteelliset laitteet, puettavat tuotteet ja IoT-solmut, joissa valmiustilan kulutus ratkaisee käyttöiän.

Yhdysvaltain televiranomainen FCC on myöntänyt Nokialle poikkeusluvan, joka vapauttaa sen kotireitittimet ja kuitupäätelaitteet uusista ulkomaisia verkkolaitteita koskevista rajoituksista. Taustalla on kasvava huoli kiinalaisvalmisteisten verkkolaitteiden turvallisuusriskeistä ja erityisesti Kiinaan yhdistetystä Salt Typhoon -vakoilukampanjasta.

Autonominen auto tarvitsee täysin uudenlaisen dataverkon. Kamerat, LiDARit, tutkat ja suuret kojelautanäytöt tuottavat jo niin paljon dataa, etteivät perinteiset autoväylät enää riitä niiden yhdistämiseen. Automotive SerDes Alliance kehittää tähän ASA-väylää, joka toimii käytännössä robottiauton nopeana sensoriverkkona.

- Kun keskustelu muuttuu tunteikkaaksi, digitaalinen tutkamme lakkaa toimimasta, sanoo Surfsharkin tutkimusjohtaja Luís Costa. Surfsharkin ja Malmön yliopiston kokeessa 47 prosenttia osallistujista epäonnistui AI-bottien tunnistamisessa sosiaalisessa mediassa.

VTT on saanut päätökseen huhtikuun lopussa alkaneet muutosneuvottelunsa. Neuvottelujen seurauksena työsuhde päättyy 175 henkilöltä, kun tutkimuslaitos uudistaa organisaatiotaan ja yhdistää nykyiset kolme liiketoiminta-aluetta kahdeksi.

Tekoälypalvelimet, 5G-tukiasemat ja sähköautojen pikalaturit kasvattavat nopeasti teholähteiden vaatimuksia. Toshiba Electronics Europe näyttää nyt, miten piikarbidipuolijohteet, 3D-rakenne ja tarkkaan optimoitu lämmönhallinta voivat nostaa tehotiheyden täysin uudelle tasolle. Yhtiön uusi 3 kilowatin AC/DC-referenssisuunnittelu saavuttaa 1,25 watin tehotiheyden kuutiosenttimetriä kohden.

F-Secure uskoo, että tekoälyn seuraava suuri ongelma ei ole suorituskyky vaan luottamus. Kun AI-agentit alkavat tehdä ostoksia, varauksia ja päätöksiä käyttäjän puolesta, kyberturva siirtyy pois laitteiden suojaamisesta kohti tekoälyn toiminnan valvontaa. - Ongelma ei enää ole tekoälyn kyvykkyys vaan luottamus siihen, sanoo F-Securen toimitusjohtaja Timo Laaksonen.

Liftedin tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista johtoryhmistä ei pidä tekoälyä osana varsinaista johtoryhmätyötä. Yrityksissä voidaan ottaa käyttöön Copilotit ja chatbotit, mutta strateginen ymmärrys agenttipohjaisesta AI:sta, datasta ja automaatiosta puuttuu edelleen ylimmältä johdolta.

Australialaistutkijat ovat rakentaneet kvanttiakun demonstraation, jossa energia siirtyy akkuun yhdellä kollektiivisella valopurkauksella. Kyse on ilmiöstä, jota tavallisissa kemiallisissa akuissa ei esiinny.

Jyväskyläläinen energiayhtiö Alva käynnistää esiselvityksen pienydinvoiman hyödyntämisestä kaukolämmön tuotannossa. Yhtiö on solminut aiesopimuksen suomalaisen Steady Energyn kanssa, joka kehittää kaukolämpöön suunniteltua LDR-50-pienydinreaktoria.

Tekoälyagentit eivät ehkä tapa SaaS-liiketoimintaa. Mutta ne voivat tappaa sen alkuperäisen arvomallin. Sekä Salesforce että SAP näyttävät jo rakentavan maailmaa, jossa perinteinen SaaS-käyttöliittymä katoaa lähes kokonaan.

– Jatkossa yritysohjelmistojen arvo on kontekstissa, sanoo Salesforce Suomen Solution Engineering Leader Laura Hankalin. Väite on kova, sillä SaaS-yritysten liiketoiminta on perinteisesti rakentunut juuri ohjelmistojen, käyttöliittymien ja workflow-logiikan ympärille. Nyt Salesforce arvioi, että agenttinen tekoäly siirtää arvon pois itse koodista kohti yritysdataa, prosesseja ja luottamuskerrosta.

Tekoälybuumi on tehnyt NVIDIAn GPU-piireistä datakeskusten kuuminta valuuttaa. Nyt markkinoilta alkaa kuitenkin näkyä uusi ja yllättävä signaali. Generatiivinen tekoäly painaa rahaa myös NAND-flashmuistien valmistajille.

– Rakennamme palvelun kaikkien EU-sääntöjen, ennen kaikkea GDPR:n ja AI Actin, mukaisesti niin, ettei data poistu EU:n alueelta. Ainakaan alkuvaiheessa ei myöskään Ruotsista. Näin sanoo ruotsalaisen Grundenin perustaja Fredrik Andersson.

SATCOM-järjestelmien nopeasti yleistyvät ESA-antennit voivat pian päästä eroon valtavista testikammiosta. Saksalainen Rohde & Schwarz ja Greenerwave kertovat onnistuneensa mittaamaan suuren elektronisesti ohjattavan satelliittiantennin tarkasti near-field-menetelmällä huomattavasti perinteisiä ratkaisuja pienemmässä ympäristössä.

Mobiiliverkkopohjaisen IoT:n dataliikenne kasvaa Omdian mukaan 218,6 eksatavuun vuoteen 2035 mennessä. Kasvun taustalla eivät ole perinteiset anturiverkot vaan yhä enemmän autojen viihdepalvelut, videopohjaiset sovellukset ja ohjelmistopäivitykset, jotka lisäävät myös 5G-verkon kuormaa.