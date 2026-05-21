Globaalit tablettitoimitukset kasvoivat alkuvuonna vain 0,1 prosenttia, mutta Omdian mukaan kasvu tuli pääosin varastojen täyttämisestä eikä aidosta kysynnästä. Markkina kärsii samasta ongelmasta kuin useita vuosia sitten. Käyttäjille ei ole syntynyt riittävän vahvaa syytä vaihtaa laitetta uuteen.
Tablettimarkkina jäi vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä käytännössä nollakasvuun. Omdian mukaan toimituksia kertyi 37 miljoonaa kappaletta, mikä oli vain 0,1 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
Tutkimusyhtiön mukaan ongelma ei ole pelkästään heikossa ostovoimassa. Tableteille puuttuu tällä hetkellä selkeä uudistussykli, joka pakottaisi käyttäjiä päivittämään laitteensa. Älypuhelimissa kamerat, tekoälyominaisuudet ja uudet verkot ajavat vaihtoa, PC-markkinassa taas Windows 10:n tuen päättyminen kiihdyttää yrityspäivityksiä. Tableteissa vastaavaa ajuria ei ole.
Samalla laitteiden käyttöikä on venynyt pitkäksi. Monelle käyttäjälle muutaman vuoden vanha tabletti riittää edelleen videoiden katseluun, verkkoselaamiseen ja kevyisiin sovelluksiin ilman merkittäviä rajoitteita.
Omdian mukaan valmistajatkin ovat alkaneet priorisoida muita tuoteryhmiä. PC-valmistajat keskittyvät kannettaviin ja pöytäkoneisiin, kun taas puhelinvalmistajat hakevat kasvua älypuhelimista, joiden merkitys liiketoiminnalle on tabletteja suurempi.
Tämä näkyy erityisesti halvemmissa tableteissa. Hintapaineet ovat kasvaneet, mutta valmistajilla ei ole juuri tilaa aggressiivisille alennuksille. Omdia arvioi, että loppuvuonna paine kohdistuu erityisesti volyymisegmenttiin, kun taas premium-luokan laitteet pitävät asemansa paremmin.
Markkinajohtaja Apple onnistui edelleen kasvamaan lähes kahdeksan prosenttia iPad Air -mallien ansiosta. Samsungin toimitukset sen sijaan laskivat yli 12 prosenttia. Huawei ja Lenovo kasvattivat toimituksiaan voimakkaasti, mutta taustalla olivat osin alueellinen laajentuminen ja koulutussektorin hankkeet.
Myös Chromebook-markkina jatkoi laskuaan. Omdian mukaan erityisesti koulutushankkeita lykätään toimitusongelmien ja epävarman kysynnän vuoksi. Tämä heijastuu esimerkiksi Japanin GIGA School Program 2.0 -ohjelmaan, jonka seuraavien vaiheiden arvioidaan viivästyvän.