Yritysverkot ovat kasvaneet liian monimutkaisiksi ihmisten hallittaviksi, väittää Check Point. Yhtiön uusi agenttipohjainen alusta haluaa siirtää verkkoturvan sääntöjen rakentamisen, optimoinnin ja valvonnan autonomisten AI-agenttien hoidettavaksi.
Verkkoturvayhtiö esitteli uuden Agentic Network Security Orchestration Platform -alustansa, jonka tavoitteena on automatisoida suuri osa yritysverkkojen turvallisuuden hallinnasta. Check Pointin mukaan nykyiset hybridiverkot, pilviympäristöt, IoT-laitteet ja infrastruktuurissa toimivat AI-agentit ovat tehneet perinteisestä käsin ylläpidetystä tietoturvasta liian hidasta ja monimutkaista.
Yhtiön mukaan yksittäinen verkkoturvamuutos voi nykyisin vaatia viikkojen työn analysointeineen, hyväksyntöineen ja riippuvuustarkastuksineen. Lopputuloksena Zero Trust -projektit viivästyvät, segmentointihankkeet jäävät kesken ja tietoturvapolitiikat vanhenevat nopeammin kuin ylläpitotiimit ehtivät niitä päivittää.
Check Pointin ratkaisu perustuu autonomisiin AI-agentteihin, jotka toimivat reaaliaikaisen verkkokuvauksen pohjalta. Alustan keskiössä on niin sanottu Network Knowledge Graph, joka mallintaa jatkuvasti yrityksen todellista verkkoympäristöä: topologiaa, liikennevirtoja, laiteriippuvuuksia ja konfiguraatioita. Agentit eivät siis tee päätöksiä geneerisen kielimallin perusteella, vaan asiakkaan oikean infrastruktuurin pohjalta.
Ajatus on samalla radikaali. Ihmisen ei enää tarvitse rakentaa yksittäisiä palomuurisääntöjä käsin, vaan määritellä haluttu liiketoimintatason tavoite. AI-agentit hoitavat tämän jälkeen sääntöjen luonnin, kiristämisen, validoinnin, ongelmanratkaisun ja compliance-valvonnan autonomisesti.
Check Pointin teknologiajohtaja Jonathan Zangerin mukaan tietoturvatiimit voivat ensimmäistä kertaa toimia ”liiketoiminta-intentin tasolla”. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ylläpitäjä määrittelee mitä pitää suojata ja mitä politiikan pitää saavuttaa, minkä jälkeen agentit toteuttavat tarvittavat muutokset automaattisesti määriteltyjen guardrail-rajojen sisällä.
Alustan ensimmäiset ominaisuudet ovat jo saatavilla. Näihin kuuluvat esimerkiksi politiikkojen driftin tunnistaminen, Zero Trust -kiristykset sekä AI-avusteiset ylläpitotyökalut. Varsinaiset monen agentin Playblocks Agents -toiminnot ovat tällä hetkellä early access -vaiheessa, ja laajempi julkaisu on luvassa vuoden 2026 jälkipuoliskolla.