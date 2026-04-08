Samsung on kasvattanut asemiaan premium-älypuhelimissa Euroopassa, mutta yhtiön vahvin kilpailuetu ei liity kameroihin tai tekoälyyn. Se löytyy syvältä toimitusketjusta. Samsung valmistaa itse keskeiset muistipiirit, joita sen lippulaivapuhelimet tarvitsevat.
Tuoreiden tietojen mukaan Galaxy S26 Ultra kattaa jopa 70 prosenttia uuden mallisarjan ennakkotilauksista maailmanlaajuisesti, ja Euroopassa huippumallin kysyntä on kasvanut selvästi viime vuodesta. Taustalla vaikuttaa kuitenkin laajempi markkinamuutos, joka ei koske vain yhtä valmistajaa.
Älypuhelinten hinnat ovat nousussa, ja keskeinen syy on muistien kallistuminen. Counterpoint Research arvioi keskihintojen nousseen lähes seitsemän prosenttia vuodessa. Kehittyneet AI-ominaisuudet kasvattavat muistitarvetta, mikä kiristää komponenttimarkkinaa entisestään.
Tässä tilanteessa Samsung erottuu kilpailijoistaan. Toisin kuin Apple, joka hankkii muistinsa ulkopuolisilta toimittajilta, Samsung valmistaa itse sekä DRAM- että tallennuspiirejä oman puolijohdeyksikkönsä kautta. Tämä antaa yhtiölle paremman kontrollin kustannuksista, saatavuudesta ja suorituskyvystä.
Vertikaalinen integraatio näkyy erityisesti silloin, kun markkinoilla on häiriöitä. Muistipula, jota kiihdyttää datakeskusten AI-buumi, heijastuu nyt myös kuluttajalaitteisiin. Samsung pystyy tasapainottamaan näitä paineita tehokkaammin, koska se hallitsee koko ketjua piirivalmistuksesta valmiiseen laitteeseen.
Mittakaavaedut vahvistavat asemaa entisestään. Samsung on yksi maailman suurimmista muistivalmistajista, ja sen investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen näkyvät sekä komponenttien suorituskyvyssä että tuotannon tehokkuudessa. Tämä mahdollistaa uusien ominaisuuksien tuomisen markkinoille ilman, että kustannukset karkaavat samalla tavalla kuin kilpailijoilla.
Galaxy S26 Ultran menestys on siten enemmän seuraus rakenteellisesta kilpailuedusta kuin yksittäisistä ominaisuuksista. Kun premium-puhelimista tulee yhä enemmän tekoälylaitteita, muistien merkitys kasvaa – ja samalla korostuu se etu, jota kaikki valmistajat eivät pysty rakentamaan.