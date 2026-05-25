Nokia on kasvattanut markkinaosuuttaan 5G:n ydinverkoissa Kiinan ulkopuolella samaan aikaan, kun operaattorit alkavat viimein siirtyä laajemmin varsinaisiin 5G Standalone -verkkoihin. Dell’Oron tuoreen analyysin mukaan 5G:n ”toinen vaihe” näyttää saavuttaneen käännepisteen vuoden 2026 alussa.
Tutkimusyhtiö Dell’Oron mukaan 5G Mobile Core Network -markkina kasvoi Pohjois-Amerikassa ja EMEA-alueella ensimmäisellä vuosineljänneksellä noin 20 prosenttia. Samalla Kiinan markkina sukelsi voimakkaammin kuin kertaakaan 5G-aikana, koska maan operaattorit ovat jo investoineet aggressiivisesti standalone-verkkoihin.
Dell’Oron tutkimusjohtaja Siân Morganin mukaan 5G Standalone saavutti maailmanlaajuisesti käännekohdan jo viime vuonna. – Huawei, Ericsson ja Nokia ovat onnistuneet kasvattamaan markkinaosuuttaan pienempien toimittajien kustannuksella, Morgan sanoo.
Erityisen kiinnostava havainto on Nokian asema Kiinan ulkopuolella. Dell’Oron mukaan juuri Nokia kasvatti markkinaosuuttaan eniten core-verkkojen markkinassa Kiinan ulkopuolisilla alueilla vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.
Kyse ei ole enää pelkästä radioverkosta. Mobile core muodostaa operaattoriverkon varsinaisen älykerroksen, jossa hallitaan tilaajatietoja, autentikointia, verkkosiivuja eli slicing-toimintoja, liikenteen priorisointia ja verkon automaatiota. Samalla juuri core-verkoista tulee perusta tuleville 5G Advanced -palveluille.
Mielenkiintoisesti myös 4G Packet Core -markkina kasvoi edelleen kokonaismarkkinaa nopeammin. Tämä kertoo siitä, että operaattorit eivät voi vielä ajaa vanhoja verkkoja alas, vaan joutuvat modernisoimaan myös LTE-infrastruktuuriaan.
Vaikka standalone-verkot ovat vihdoin kiihtymässä, yksi ongelma on edelleen ratkaisematta: raha. Dell’Oron mukaan 5G core -markkinan liikevaihto ei ole vieläkään noussut samalle tasolle kuin 4G-aikakaudella.