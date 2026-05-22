Kaksitaajuinen L1/L5-GNSS on tähän asti vaatinut melko suuria antenniratkaisuja. Taoglasin uusi 20 x 20 millin patch-antenni tuo senttimetriluokan paikannuksen pieniin droneihin, robotteihin ja IoT-laitteisiin ilman monimutkaista RF-suunnittelua.
Taoglas esitteli uuden GVLB208-antennisarjan, jonka ydin on poikkeuksellisen pieni kaksitaajuinen GNSS-patch-antenni. Vain 20 x 20 x 8 millimetrin kokoinen rakenne tukee samanaikaisesti L1- ja L5-taajuuksia, joita pidetään yhä useammin edellytyksenä tarkalle ja luotettavalle paikannukselle autonomisissa järjestelmissä.
Yhtiön mukaan kyse on markkinoiden pienimpiin kuuluvasta L1/L5-antennista. Samalla ratkaisu pyrkii poistamaan yhden kaksitaajuisen GNSS:n suurimmista ongelmista: RF-suunnittelun monimutkaisuuden.
Perinteisesti kahden taajuuden paikannus (dual band GNSS) on vaatinut useita syöttöjä, suuremman antennirakenteen ja tarkkaa RF-optimointia. Taoglas käyttää niin sanottua single-feed stacked patch -rakennetta, jossa yksi syöttö riittää molempien taajuusalueiden käsittelyyn. Tämä yksinkertaistaa piirilevyn suunnittelua ja helpottaa antennin integrointia pieniin laitteisiin.
L1/L5-tuki on tärkeä erityisesti ympäristöissä, joissa satelliittisignaalit heijastuvat rakennuksista, koneista tai muista pinnoista. Kaksitaajuinen vastaanotto vähentää multipath-häiriöiden vaikutusta ja parantaa paikannuksen vakautta esimerkiksi kaupunkiympäristöissä.
Taoglasin mukaan antenni tukee kaikkia keskeisiä GNSS-järjestelmiä, kuten GPS:ää, Galileota, GLONASSia ja BeiDou’ta. Antennin huippuvahvistus on parhaimmillaan 1,5 dBi ja hyötysuhde noin 50 prosenttia molemmilla taajuusalueilla.
Uusi antenni on suunnattu erityisesti autonomisiin jakelurobotteihin, UAV-laitteisiin, telematiikkaan, asset tracking -järjestelmiin ja teollisuuden IoT-ratkaisuihin. Käytännössä kyse on sovelluksista, joissa muutaman senttimetrin paikannusvirhe voi ratkaista, osuuko robotti oikeaan toimituspisteeseen tai pysyykö drone turvallisesti suunnitellulla reitillä.
Myöhemmin tänä vuonna Taoglas aikoo laajentaa sarjaa uudella SMD-versiolla, jossa aktiivielektroniikka integroidaan suoraan antennirakenteeseen automatisoitua massatuotantoa varten.