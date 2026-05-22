Kaksitaajuinen L1/L5-GNSS on tähän asti vaatinut melko suuria antenniratkaisuja. Taoglasin uusi 20 x 20 millin patch-antenni tuo senttimetriluokan paikannuksen pieniin droneihin, robotteihin ja IoT-laitteisiin ilman monimutkaista RF-suunnittelua.

Kvanttilaskennan ympärillä puhutaan jatkuvasti ”kvanttiedusta”, mutta harvoin kerrotaan, millaista rautaa sen saavuttaminen oikeasti vaatisi. Nyt ESL Shipping ja suomalainen QMill yrittävät selvittää käytännössä, kuinka monta kvanttiporttia tarvitaan ratkaisemaan rahtilaivojen monimutkaisia optimointiongelmia paremmin kuin klassisilla algoritmeilla.

Bluetooth ja Wi-Fi hallitsevat edelleen lähes kaikkia lyhyen kantaman langattomia yhteyksiä. Kanadalaisen SPARK Microsystemsin mukaan ne on kuitenkin suunniteltu aivan eri aikakaudelle kuin tulevat AI-lasit, XR-laitteet ja jatkuvasti ympäristöään analysoivat puettavat laitteet.

Ethernetin versio 10BASE-T1S luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia vahvaa yhteentoimivuutta ja turvallisuutta vaativien toiminnallisten OT-verkkojen ja perinteisten IT-verkkojen yhdistämisessä. Dataan päästään käsiksi verkon reunalla olevista solmuista, jolloin verkkoa voidaan käyttää uusien älykkäiden ja ennakoivien palvelujen sekä omaisuuden seuranta- ja hallintaratkaisujen tarjoamiseen. Tämä tuo lukuisia etuja myös kustannuspuolella.

NVIDIAn ensimmäisen neljänneksen tulosluvut näyttävät lähes epätodellisilta. Yhtiön liikevaihto kasvoi vuodessa 85 prosenttia 81,6 miljardiin dollariin, datakeskusliiketoiminta jo 92 prosenttia ja seuraavan kvartaalin ohjeistus kipuaa 91 miljardiin dollariin. Edes Kiinan käytännössä katoaminen datakeskusennusteista ei näytä hidastavan vauhtia.

Suomalainen ICEYE on sopinut 300 miljoonan euron luottolimiitistä kasvunsa tueksi. Järjestely kertoo, että kysyntä avaruuspohjaiselle tiedustelulle kasvaa nopeasti Euroopassa. Hyvä esimerkki on Puola, jolle ICEYE toimitti operatiivisen satelliittitiedustelujärjestelmän alle vuodessa.

LoRa-radiotekniikasta tunnettu Semtech liittyy nyt Z-Wave Alliancen hallitukseen. Siirto kertoo siitä, että pitkän kantaman IoT-verkoista tunnettu yhtiö hakee kasvua myös älykotien ja rakennusautomaation verkoista.

Globaalit tablettitoimitukset kasvoivat alkuvuonna vain 0,1 prosenttia, mutta Omdian mukaan kasvu tuli pääosin varastojen täyttämisestä eikä aidosta kysynnästä. Markkina kärsii samasta ongelmasta kuin useita vuosia sitten. Käyttäjille ei ole syntynyt riittävän vahvaa syytä vaihtaa laitetta uuteen.

Yritysverkot ovat kasvaneet liian monimutkaisiksi ihmisten hallittaviksi, väittää Check Point. Yhtiön uusi agenttipohjainen alusta haluaa siirtää verkkoturvan sääntöjen rakentamisen, optimoinnin ja valvonnan autonomisten AI-agenttien hoidettavaksi.

Euroopan komponenttijakelu kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä lähes 17 prosenttia, kertoo DMASS. Kasvun taustalla näkyy erityisesti muistipiirien poikkeuksellinen kysyntä, joka liittyy globaaliin AI-infrastruktuurin rakentamiseen. Samalla saatavuusongelmat ja hintapaineet alkavat näkyä myös Euroopan markkinassa.

Analog Devices ostaa virranhallintaan erikoistuneen Empower Semiconductorin 1,5 miljardilla dollarilla. Kaupan taustalla on AI-palvelimien nopeasti kasvava tehotiheys, joka tekee virransyötöstä ja lämmönhallinnasta uuden keskeisen pullonkaulan datakeskuksissa.

Murata on tuonut tuotantoon AMR-magneettianturit, joiden virrankulutus on poikkeuksellisen pieni erityisesti matalilla käyttöjännitteillä. Kohteena ovat kolikkoparistolla toimivat lääketieteelliset laitteet, puettavat tuotteet ja IoT-solmut, joissa valmiustilan kulutus ratkaisee käyttöiän.

Yhdysvaltain televiranomainen FCC on myöntänyt Nokialle poikkeusluvan, joka vapauttaa sen kotireitittimet ja kuitupäätelaitteet uusista ulkomaisia verkkolaitteita koskevista rajoituksista. Taustalla on kasvava huoli kiinalaisvalmisteisten verkkolaitteiden turvallisuusriskeistä ja erityisesti Kiinaan yhdistetystä Salt Typhoon -vakoilukampanjasta.

Autonominen auto tarvitsee täysin uudenlaisen dataverkon. Kamerat, LiDARit, tutkat ja suuret kojelautanäytöt tuottavat jo niin paljon dataa, etteivät perinteiset autoväylät enää riitä niiden yhdistämiseen. Automotive SerDes Alliance kehittää tähän ASA-väylää, joka toimii käytännössä robottiauton nopeana sensoriverkkona.

- Kun keskustelu muuttuu tunteikkaaksi, digitaalinen tutkamme lakkaa toimimasta, sanoo Surfsharkin tutkimusjohtaja Luís Costa. Surfsharkin ja Malmön yliopiston kokeessa 47 prosenttia osallistujista epäonnistui AI-bottien tunnistamisessa sosiaalisessa mediassa.

VTT on saanut päätökseen huhtikuun lopussa alkaneet muutosneuvottelunsa. Neuvottelujen seurauksena työsuhde päättyy 175 henkilöltä, kun tutkimuslaitos uudistaa organisaatiotaan ja yhdistää nykyiset kolme liiketoiminta-aluetta kahdeksi.

Tekoälypalvelimet, 5G-tukiasemat ja sähköautojen pikalaturit kasvattavat nopeasti teholähteiden vaatimuksia. Toshiba Electronics Europe näyttää nyt, miten piikarbidipuolijohteet, 3D-rakenne ja tarkkaan optimoitu lämmönhallinta voivat nostaa tehotiheyden täysin uudelle tasolle. Yhtiön uusi 3 kilowatin AC/DC-referenssisuunnittelu saavuttaa 1,25 watin tehotiheyden kuutiosenttimetriä kohden.

F-Secure uskoo, että tekoälyn seuraava suuri ongelma ei ole suorituskyky vaan luottamus. Kun AI-agentit alkavat tehdä ostoksia, varauksia ja päätöksiä käyttäjän puolesta, kyberturva siirtyy pois laitteiden suojaamisesta kohti tekoälyn toiminnan valvontaa. - Ongelma ei enää ole tekoälyn kyvykkyys vaan luottamus siihen, sanoo F-Securen toimitusjohtaja Timo Laaksonen.

Liftedin tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista johtoryhmistä ei pidä tekoälyä osana varsinaista johtoryhmätyötä. Yrityksissä voidaan ottaa käyttöön Copilotit ja chatbotit, mutta strateginen ymmärrys agenttipohjaisesta AI:sta, datasta ja automaatiosta puuttuu edelleen ylimmältä johdolta.

Australialaistutkijat ovat rakentaneet kvanttiakun demonstraation, jossa energia siirtyy akkuun yhdellä kollektiivisella valopurkauksella. Kyse on ilmiöstä, jota tavallisissa kemiallisissa akuissa ei esiinny.