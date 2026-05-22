Suomalainen ICEYE on sopinut 300 miljoonan euron luottolimiitistä kasvunsa tueksi. Järjestely kertoo, että kysyntä avaruuspohjaiselle tiedustelulle kasvaa nopeasti Euroopassa. Hyvä esimerkki on Puola, jolle ICEYE toimitti operatiivisen satelliittitiedustelujärjestelmän alle vuodessa.
ICEYE kertoi torstaina sopineensa seitsemän pankin kanssa kolmivuotisesta 300 miljoonan euron revolving credit facility -rahoitusjärjestelystä eli käytännössä suuresta kiertävästä luottolimiitistä. Yhtiön mukaan järjestelyä käytetään erityisesti asiakassopimusten vakuuksiin, kasvun rahoittamiseen ja kassapuskuriksi.
Kyse ei siis ole suorasta pääomakierroksesta, vaan rahoitusjärjestelystä, jonka avulla nopeasti kasvava yritys voi rahoittaa suuria toimituksia ja uusia asiakkuuksia joustavasti.
ICEYEn mukaan vuosi 2025 oli yhtiölle erittäin merkittävä, sillä samalla kun liikevaihto kasvoi voimakkaasti, myös kannattavuus ja kassavirta paranivat. Yhtiö odottaa saman kasvuvauhdin jatkuvan myös tänä vuonna.
Kasvun taustalla näkyy erityisesti SAR-tiedustelusatelliittien nopeasti kasvava kysyntä. SAR eli synteettisen apertuurin tutka pystyy kuvaamaan maanpintaa myös pilvien läpi ja yöllä, mikä tekee teknologiasta erittäin kiinnostavan puolustus- ja rajavalvontakäytössä.
ICEYE ei suoraan viittaa turvallisuustilanteeseen, mutta markkinan taustalla näkyy selvästi Euroopan kiihtyvä tarve rakentaa omia tiedustelu- ja valvontakyvykkyyksiään. Ukrainan sota on tehnyt SAR-satelliittien ympärivuorokautisesta valvontakyvystä strategisesti tärkeän teknologian.
Hyvä esimerkki kehityksestä on Puola, jolle ICEYE toimitti operatiivisen POLSARIS-satelliittitiedustelujärjestelmän alle 12 kuukaudessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Noin 200 miljoonan euron toimitukseen sisältyi kolme SAR-satelliittia, maa-asemia sekä puolalaisoperaattorien koulutus. ICEYE korosti tiedotteessaan erityisesti toimitusnopeutta. Yhtiön mukaan kyseessä oli yksi maailman nopeimmin käyttöönotetuista operatiivisista satelliittiohjelmista.
Puolan armeija operoi järjestelmää itse. Satelliittien avulla voidaan seurata kohteita kaikkialla maailmassa säästä ja vuorokaudenajasta riippumatta. Kuvien erotuskyky yltää parhaimmillaan 25 senttimetriin.