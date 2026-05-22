Bluetooth ja Wi-Fi hallitsevat edelleen lähes kaikkia lyhyen kantaman langattomia yhteyksiä. Kanadalaisen SPARK Microsystemsin mukaan ne on kuitenkin suunniteltu aivan eri aikakaudelle kuin tulevat AI-lasit, XR-laitteet ja jatkuvasti ympäristöään analysoivat puettavat laitteet.
Yhtiö uskoo ultra-widebandin eli UWB:n murtautuvan nyt ulos pelkästä paikannuksesta varsinaiseksi datayhteystekniikaksi. SPARKin mukaan AI-aikakauden laitteet tarvitsevat “deterministisen” langattoman yhteyden, jossa viive, häiriöt ja synkronointi pysyvät tarkasti hallinnassa. Tähän nykyinen Bluetooth ei enää riitä.
SPARKin mukaan ongelma ei ole vain tiedonsiirtonopeus. Todellinen haaste on, ettei Bluetooth-yhteyden käyttäytyminen ole täysin ennustettavaa. Tämä näkyy erityisesti sovelluksissa, joissa jatkuvasti liikkuva anturidata, kamerat, spatial audio ja AI-agentit vaativat lähes reaaliaikaista vasteaikaa.
AI-laseissa tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kameradatan siirtämistä ulkoiselle AI-prosessorille, joka palauttaa analysoidun tuloksen takaisin käyttäjälle lähes viiveettä. Jos langattoman yhteyden latenssi vaihtelee liikaa, kuva, ääni ja pään liikkeiden seuranta eivät enää pysy synkronissa.
SPARK yrittää ratkaista ongelman LE-UWB-tekniikalla, jossa ultra-wideband-radio yhdistää suuren kaistan, erittäin matalan latenssin ja pienen tehonkulutuksen. Yhtiön mukaan yhteys toimii samalla huomattavasti häiriönsietoisemmin kuin 2,4 gigahertsin Bluetooth- ja Wi-Fi-ympäristöt.
SPARK on demonnut laitteita, joissa anturidataa siirrettiin alle kahden millisekunnin viiveellä. Lisäksi yhtiö on demonstroinut peliohjaimia ja esports-laitteita, jotka tukivat jatkuvaa 8 kilohertsin polling-taajuutta sekä alle viiden millisekunnin viiveellä toimivaa pakkaamatonta 24-bittistä 96 kilohertsin audiota.
SPARKin mukaan UWB:n etu näkyy erityisesti tilanteissa, joissa tarvitaan samanaikaisesti
erittäin pieni viive, korkea datanopeus, tarkka synkronointi ja erittäin pieni virrankulutus. Tähän Bluetooth LE ei yhtiön mukaan enää skaalaudu riittävän hyvin.
SPARKin LE-UWB-ratkaisut perustuvat SR1120-lähetinvastaanottimeen, joka palkittiin CES 2026 Innovation Awards -kilpailussa Embedded Technologies -kategoriassa. Yhtiö väittää teknologiansa tarjoavan selvästi paremman vasteajan ja energiatehokkuuden kuin Bluetooth, Wi-Fi tai perinteiset UWB-ratkaisut.
Toistaiseksi yhteensopivuus on iso ongelma. UWB-yhteydet vaativat edelleen saman valmistajan radiopiirit molempiin päihin, eikä teknologiaa voi vielä käyttää samalla tavalla universaalina standardina kuin Bluetoothia. Tilannetta pyritään korjaamaan uudessa IEEE 802.15.4ab -standardissa, jossa yhteensopivuus on mukana valinnaisena ominaisuutena.