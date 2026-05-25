STMicroelectronics on julkistanut uuden version L9963-sarjan akunhallintapiiristään, jota käytetään hybridi- ja täyssähköautojen akustojen valvontaan. Uusi L9963F-piiri on täysin yhteensopiva aiemman L9963E-version kanssa, joten valmistajat voivat päivittää ratkaisunsa ilman muutoksia laitteistoon tai ohjelmistoon.
Piiri on tarkoitettu litiumakkujen kennovalvontaan sekä sähköautoissa että energiavarastoissa. Yksi piiri pystyy seuraamaan 4–14 sarjaan kytkettyä kennoa, ja useita piirejä voidaan ketjuttaa jopa 434 kennon akustoihin asti.
ST:n mukaan uuden version tärkein parannus liittyy mittaustarkkuuteen ja turvallisuuteen. L9963F sisältää 16-bittisen AD-muuntimen, jonka mittausvirhe on enintään ±2 millivolttia. Virran ja jännitteen mittaukset voidaan tehdä täysin synkronoidusti ilman viivettä, mikä parantaa akun tilan arviointia erityisesti sähköautoissa.
Piiri sisältää myös redundantin mittauspolun, joka mahdollistaa niin sanotun limp-home-toiminnan vikatilanteissa. Ratkaisu on suunniteltu ISO 26262 -toiminnallisen turvallisuuden standardin mukaisesti ja on ASIL-D-valmis.
Kennotasapainotus onnistuu jopa 200 milliampeerin virralla. ST korostaa myös silent balancing -ominaisuutta, jossa kennotasapainotus voi jatkua vähäisellä energiankulutuksella auton siirtyessä matalan tehonkulutuksen tilaan.
L9963F on tuotannossa nyt. Piirin lähtöhinta on noin 4,60 dollaria tuhannen kappaleen erissä.