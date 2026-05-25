Datakeskusten räjähdysmäisesti kasvava sähkönkulutus on herättänyt huolta siitä, riittääkö sähkö tulevaisuudessa teollisuudelle ja nostaako AI-keskusten rakentaminen sähkön hintaa. LUT-yliopiston tuore tutkimus väittää kuitenkin, että datakeskusten katkeamaton sähkönsyöttö voidaan toteuttaa kokonaan uusiutuvalla energialla.
Tutkimuksen mukaan datakeskuksille voitaisiin asettaa samanlaiset vaatimukset kuin EU on jo asettanut uusiutuvan vedyn tuotannolle. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että datakeskusten pitäisi rakentaa omaa kulutustaan vastaava määrä uutta vähäpäästöistä sähköntuotantoa.
- Jos datakeskuksille asetettaisiin vastaavat vaatimukset kuin uusiutuvan vedyn tuotannolle, ne toisivat verkkoon aidosti uutta, vähäpäästöistä sähköntuotantoa, sanoo LUT-yliopiston professori Samuli Honkapuro.
Tutkimuksen mukaan datakeskusten jatkuva sähkönkulutus tekee niistä poikkeuksellisen haastavia uusiutuvan energian näkökulmasta. Koska laskentakuorma ei yleensä jousta säätilan mukaan, tuuli- ja aurinkosähkön tuotantokapasiteetti pitää ylimitoittaa voimakkaasti.
LUTin laskelmien mukaan uusiutuvaa tuotantoa pitäisi rakentaa noin seitsenkertainen määrä datakeskuksen tehontarpeeseen verrattuna. Silti pelkkä tuuli- ja aurinkovoima ei riitä takaamaan keskeytymätöntä sähkönsaantia pitkien vähätuulisten ja pilvisten jaksojen aikana.
- Datakeskukset ovat lähtökohtaisesti peruskulutuslaitoksia, joiden sähköntarve on jatkuvaa vuoden jokaisena tuntina, sanoo nuorempi tutkija Altti Meriläinen.
Tutkijoiden mukaan rinnalle tarvitaan aina myös varavoimaa, joka toimii esimerkiksi biokaasulla tai uusiutuvalla vedyllä. Varavoimalan tehon pitää vastata koko datakeskuksen sähkönkulutusta, jotta toiminta voidaan turvata myös pitkittyneiden tuotantovajeiden aikana.
Tutkimuksessa arvioidaan, että täysin uusiutuviin perustuvan sähkön tuotantokustannus datakeskuksille olisi Suomessa noin 103–121 euroa megawattitunnilta.
LUTin mukaan datakeskusten joustamattomuus voi myös pahentaa sähkön hintapiikkejä. Jo suhteellisen pieni jousto laskentakuormassa voisi kuitenkin pienentää kustannuksia merkittävästi. Tutkimuksen perusteella noin kymmenen prosentin oikea-aikainen energiajousto voisi leikata sähkön tuotantokustannuksia vuositasolla 15–24 prosenttia.