MathWorks tuo generatiivisen tekoälyn suoraan sulautettujen järjestelmien kehitykseen. Uusi MATLAB- ja Simulink Release 2026a osaa paitsi auttaa mallien ja ohjelmakoodin luonnissa myös tarkistaa AI-generoidun C/C++-koodin virheitä ja haavoittuvuuksia jo kirjoitusvaiheessa.
Keskeinen uutuus on Simulink Copilot, joka tuo tekoälyavustajan mallipohjaisen suunnittelun ympäristöön. MathWorksin mukaan työkalu osaa selittää mallien toimintaa, vastata mallin käyttäytymistä koskeviin kysymyksiin sekä auttaa etsimään oikeita lohkoja ja alijärjestelmiä suurista suunnitteluprojekteista. Lisäksi Copilot pystyy tunnistamaan ongelmia ja ehdottamaan korjauksia.
Toinen merkittävä lisäys on Polyspace Copilot. Sen tehtävä on analysoida sulautettujen järjestelmien C- ja C++-koodia sekä auttaa kehittäjiä ymmärtämään staattisen analyysin löytämiä virheitä ja tietoturvaongelmia. Samalla uusi “Polyspace as You Code” tarkistaa ohjelmakoodia jo kirjoitusvaiheessa, myös silloin kun koodi on tuotettu AI-avusteisesti.
MathWorksin mukaan tekoäly sidotaan käyttäjän omiin malleihin, dokumentaatioon ja kehitysprosesseihin, jotta AI:n tuottamat vastaukset pysyvät teknisesti luotettavina ja jäljitettävinä. Tämä on tärkeää erityisesti turvallisuuskriittisissä sulautetuissa järjestelmissä.
Samalla MathWorks näyttää siirtävän MATLAB-ympäristöä kohti agenttipohjaista kehitystä. Release 2026a sisältää MATLAB MCP Core Serverin ja MATLAB Agentic Toolkitin, joiden avulla MATLAB- ja Simulink-toimintoja voidaan käyttää osana autonomisia AI-työnkulkuja.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että tekoäly ei enää vain ehdota yksittäisiä koodirivejä, vaan alkaa osallistua koko kehitysprosessiin mallien analysoinnista ohjelmiston verifiointiin asti.
Uudessa julkaisussa on myös muita lisäyksiä. Simulinkiin tulee esimerkiksi mahdollisuus simuloida C- ja C++-koodia ilman ylimääräisiä wrapper-rakenteita, ja MATLABiin lisätään tuki interaktiivisten verkkosivujen rakentamiseen ilman erillistä MATLAB-asennusta.