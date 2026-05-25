Yli 10 gigabitin datayhteyksissä myös ESD-suojadiodista on tullut kriittinen osa signaalipolkua. Japanilainen ROHM väittää ratkaisseensa ongelman, jossa tehokas suojaus ja hyvä signaalin eheys ovat perinteisesti sulkeneet toisensa pois.
Ongelma on tuttu kaikille suurinopeuksisia väyliä suunnitteleville insinööreille. Mitä nopeammin data liikkuu, sitä herkemmäksi siirtotie muuttuu pienillekin sähköisille häiriöille. Samalla itse elektroniikka muuttuu yhä haavoittuvammaksi sähköstaattisille purkauksille ja ylijännitepiikeille.
Perinteisesti ESD-suojaus on tarkoittanut kompromissia. Suojadiodi lisää signaalilinjaan kapasitanssia ja impedanssiepäjatkuvuuksia, jotka alkavat vääristää signaalia. Kun siirtonopeudet nousevat USB4:n, PCI Expressin, Thunderboltin tai nopeiden SerDes-linkkien tasolle, jo muutaman kymmenyksen pikofaradin lisäkapasitanssi voi heikentää silmädiagrammia, kasvattaa jitteriä eli signaalin ajoitusvaihtelua, ja lisätä bittivirheitä.
ROHM väittää uuden RESDxVx-sarjansa murtavan tämän kompromissin. Yhtiön mukaan diodit saavuttavat samanaikaisesti erittäin matalan kapasitanssin ja poikkeuksellisen pienen dynaamisen resistanssin. Esimerkiksi uusi RESD5V0BAED tarjoaa vain 0,22 pikofaradin kapasitanssin ja 0,28 ohmin dynaamisen resistanssin. Tämän ansiosta voidaan clamping-jännitettä alentaa noin 40 prosenttia verrattuna perinteisiin ratkaisuihin. Käytännössä transienttipiikki saadaan leikattua tehokkaammin ilman, että itse datalinja kärsii merkittävästi.
ROHM kohdistaa uudet diodinsa erityisesti yli 10 gigabitin yhteyksiin. Sovelluksia ovat esimerkiksi AI-palvelimet, datakeskukset, 5G- ja 6G-tukiasemat, optiset moduulit sekä autojen ADAS-kamerat ja ajoneuvojen nopeasti yleistyvät Ethernet -verkot.
Autoteollisuudessa ongelma korostuu erityisesti kamerapohjaisissa järjestelmissä, joissa suuria datamääriä siirretään pitkiä johtoja pitkin sähköisesti erittäin häiriöisessä ympäristössä. Samalla ADAS- ja autonomiset järjestelmät eivät siedä signaalivirheitä.