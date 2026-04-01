EMC ei ole enää pelkkä loppuvaiheen testauskysymys. Yhä useammin vaatimukset pyritään ottamaan huomioon jo suunnittelun alkuvaiheessa, ennen ensimmäistäkään mittausta. Tätä muutosta kuvastaa Rohde & Schwarzin uusi EMC Navigator -sovellus.
Sovellus kokoaa Electromagnetic Compatibility-vaatimukset yhteen rakenteiseen näkymään. Standardit on jaoteltu toimialan ja testityypin mukaan, ja mukana on visuaalisia esimerkkejä mittausasetelmista sekä EMC-ympäristöistä. Suunnittelija näkee käytännössä etukäteen, mitä testissä mitataan ja millaisessa setupissa.
Taustalla on selvä muutos suunnitteluprosessissa. Perinteisesti Electromagnetic Interference- ja Electromagnetic Susceptibility-ongelmat löytyvät vasta testilabrassa, jolloin korjaukset ovat hitaita ja kalliita. Navigator pyrkii siirtämään tämän vaiheen aiemmaksi: suunnitteluratkaisuja voidaan arvioida jo ennen prototyyppiä.
Käytännössä tämä tarkoittaa niin sanottua shift-left-ajattelua EMC-suunnittelussa. Testaus ei katoa, mutta sen rooli muuttuu. Sen sijaan että labrassa löydetään virheitä, siellä varmistetaan jo tehtyjen ratkaisujen toimivuus.
Sovellus on suunnattu laajalle joukolle elektroniikka- ja sulautettujen järjestelmien suunnittelijoita, ei pelkästään EMC-asiantuntijoille. Lyhyet, käytännönläheiset ohjeet ja visuaaliset esimerkit on tarkoitettu nopeaan käyttöön kesken suunnittelutyön.
Samalla Rohde & Schwarz sitoo käyttäjän omaan ekosysteemiinsä. Sovelluksen kautta pääsee käsiksi standardipäivityksiin, videoihin ja mittalaitteisiin, mikä tuo valmistajan osaamisen suoraan suunnittelijan arkeen.
EMC Navigator on ladattavissa sekä Google Play -kaupasta että Apple App Storesta.