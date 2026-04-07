Bittium Oyj ja Telia Finland ovat toteuttaneet ratkaisun, jossa kaupallinen 5G-verkko kytketään osaksi Puolustusvoimien taistelunkestävää tiedonsiirtoa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun sotilaskäyttöön suunniteltu taktinen verkko ja 5G yhdistetään saumattomaksi kokonaisuudeksi.
Ratkaisun ytimessä on hybridiverkko, jossa Bittiumin taktinen tiedonsiirtoverkko toimii edelleen johtamisjärjestelmän perustana, mutta Telian 5G-verkko laajentaa sen kantamaa ja kapasiteettia. Näin viestintä voidaan ulottaa aiempaa laajemmalle alueelle ilman, että taistelunkestävyydestä tai tietoturvasta joudutaan tinkimään.
Keskeinen tekninen elementti on Bittiumin uusi FUSOR-ohjelmistoreititin, joka mahdollistaa taktisen verkon laajentamisen virtuaalisesti 5G-ympäristöön. FUSOR yhdistää taktiset reitittimet ja 5G-verkon siten, että sama dynaaminen reititysprotokolla toimii koko verkossa.
Tämän kehityksen kannalta ratkaisevassa roolissa on niin sanottu MANET-verkko (Mobile Ad-hoc Network). Kyseessä on hajautettu, itseorganisoituva verkko, jossa jokainen solmu – esimerkiksi ajoneuvo, drooni tai yksittäinen sotilas – toimii sekä päätelaitteena että reitittimenä. Verkolla ei ole kiinteää infrastruktuuria, vaan se muodostuu ja mukautuu jatkuvasti tilanteen mukaan.
MANETin etu on sen kyky säilyttää yhteydet myös silloin, kun osa verkosta katkeaa tai yksiköt liikkuvat nopeasti. Reititysprotokolla etsii automaattisesti uusia yhteyksiä ja ohjaa datan parasta mahdollista reittiä pitkin. Juuri tämä dynaamisuus tekee siitä taistelunkestävän.
FUSORin rooli on tuoda tämä sama logiikka myös 5G-ympäristöön. Käytännössä taktinen MANET-verkko voidaan “venyttää” 5G-verkon yli niin, että se ei menetä ominaisuuksiaan. 5G toimii tällöin kapasiteettia ja kantamaa lisäävänä kerroksena, mutta varsinainen älykkyys ja resilienssi säilyvät taktisen verkon puolella.
Puolustusvoimien näkökulmasta ratkaisu tukee ennen kaikkea liikkuvien joukkojen toimintaa. Yhteydet voidaan säilyttää pitkillä etäisyyksillä ja nopeasti muuttuvissa tilanteissa, mikä parantaa operatiivista joustavuutta sekä mahdollistaa sujuvamman yhteistyön eri viranomaisten ja liittolaisten välillä.
Bittium ja Telia jatkavat hybridiverkon testaamista ja validointia operatiivisissa olosuhteissa.