Fujitsu on tuonut Japanissa saataville palvelun, joka analysoi legacy-lähdekoodia ja tuottaa siitä automaattisesti suunnitteludokumentteja. Ratkaisu kohdistuu modernisoinnin alkuvaiheeseen, jossa suurin haaste on usein vanhan järjestelmän rakenteen ymmärtäminen.
Fujitsun uusi Application Transform -palvelu pyrkii poistamaan yhden legacy-uudistusten keskeisistä esteistä, vanhan sovelluskoodin avaamisen dokumentoiduksi kokonaisuudeksi. Palvelu analysoi COBOLia ja muuta lähdekoodia sekä olemassa olevaa hajanaista suunnittelutietoa ja muodostaa niiden pohjalta yhtenäisen dokumentaation järjestelmän rakenteesta ja toiminnasta.
Ratkaisun ytimessä on generatiivinen AI yhdistettynä Fujitsun omaan koodianalyysiin ja tietograafiin perustuvaan RAG-malliin. Yhtiön mukaan tällä pyritään varmistamaan, että suurten koodimassojen analyysi ei johda puutteisiin tai virheellisiin tulkintoihin, jotka ovat tyypillinen ongelma yleiskäyttöisille kielimalleille erityisesti monimutkaisissa legacy-ympäristöissä.
Fujitsu väittää lyhentävänsä dokumentaation tuottamiseen tarvittavaa työaikaa noin 97 prosenttia. Samalla yhtiö raportoi parannuksia sekä kattavuudessa että luettavuudessa. Vertailuasetelmaa tai mittaustapaa ei kuitenkaan avata tarkemmin, joten luvut antavat lähinnä suuntaa siitä, millaista hyötyä kontrolloiduissa tapauksissa on saavutettu.
Teknologian merkitys liittyy ennen kaikkea modernisointiprojektien alkuvaiheeseen. Monissa organisaatioissa järjestelmien toiminta perustuu vuosikymmenten aikana kehittyneeseen koodiin, josta dokumentaatio on puutteellista tai vanhentunutta. Ennen varsinaisia migraatio- tai uudelleenkirjoitusvaiheita tarvitaan usein manuaalista reverse engineering -työtä, joka hidastaa hankkeita merkittävästi.
Fujitsu pyrkii tuotteistamaan tämän vaiheen SaaS-palveluksi. Yhtiön mukaan kehityssuunnassa seuraavat askeleet ovat lähdekoodin uudelleenkirjoitus ja ylläpidon tuki, mutta toistaiseksi ratkaisu keskittyy nimenomaan järjestelmän ymmärtämiseen.