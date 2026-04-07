Autojen näytöt kasvavat, eikä perinteinen ohjain enää riitä

Microchipin uusi SAM9X75D5M on autoihin hyväksytty hybridipiiri, jossa prosessori ja DDR2-muisti on integroitu samaan koteloon. Uutuuden ydin ei ole niinkään laskentatehon harppaus vaan se, että HMI-näyttöjen suunnittelu helpottuu, piirilevy yksinkertaistuu ja erillismuistin hankintariski pienenee.

Autokäyttöön kelpuutettu SAM9X75D5M vie Microchipin hybridimallia käytännönläheiseen suuntaan. Piiri yhdistää Arm926EJ-S-prosessorin ja 512 megabitin DDR2-SDRAM-muistin samaan System-in-Package-rakenteeseen, jonka kohteena ovat ennen kaikkea ajoneuvojen käyttöliittymät, mittaristot, ilmastoinnin ohjaus ja latauslaitteet.

Oleellinen uutinen ETN-lukijalle on integrointi, ei arkkitehtuurin uutuus. Arm926EJ-S on jo iäkäs ydin, joten kyse ei ole suorituskykyennätyksestä. Microchip hakee ratkaisulla helpompaa siirtymää perinteisistä mikrokontrollereista näyttävämpiin ja muistia vaativampiin HMI-toteutuksiin, joissa pelkkä MCU alkaa jäädä ahtaalle mutta täysi MPU-ratkaisu voi olla kehityksessä raskaampi.

Yhtiön mukaan piiri tukee jopa 10 tuuman näyttöjä ja XGA-tarkkuutta 1024 x 768 pikseliin asti. Se tarjoaa näyttöliitännöiksi MIPI DSI:n, LVDS:n ja rinnakkaisen RGB-datan, joten kohteena ovat selvästi käyttöliittymät, joissa tarvitaan aiempaa enemmän grafiikkaa mutta ei vielä kaikkein raskainta sovellusprosessoria. Mukana ovat myös integroitu 2D-grafiikka, audio-ominaisuudet, CAN FD, USB ja gigabitin Ethernet sekä TSN-tuki.

Käytännössä kiinnostavin lupaus liittyy piirilevyyn ja saatavuuteen. Kun DDR-muisti on samassa paketissa, reititys helpottuu ja ulkoisen muistin hankintaan liittyvä epävarmuus vähenee. Tämä on autopuolella aidosti relevantti etu, koska pitkät elinkaaret ja komponenttien saatavuus painavat enemmän kuin kulutuselektroniikassa. Samalla yksittäinen paketti voi pienentää tilantarvetta HMI-yksiköissä, joissa tila on rajallinen.

Microchip painottaa myös tuttua kehitysympäristöä. SAM9X75D5M:ää tuetaan MPLAB X:llä ja Harmony-kehyksellä, ja ohjelmistopuolella tarjolla ovat RTOS-vaihtoehdot sekä bare-metal-kehitys. Tämä kertoo siitä, että tuotetta asemoidaan nimenomaan MCU-taustaisille kehittäjille, joille siirtyminen Linux-pohjaiseen MPU-maailmaan olisi liian suuri loikka. Yhtiö mainitsee kyllä myös suuremmat, 1 ja 2 gigabitin muistiversiot sekä Linux-tuen, mutta tämän julkistuksen varsinainen viesti on helpompi keskitason siirtymä, ei täysiverinen sovellusprosessoriluokan loikka.

Hinnoittelu alkaa 9,12 dollarista 5000 kappaleen erissä. Se asettaa piirin kiinnostavaan kohtaan, jos vaihtoehtona on erillinen prosessori, ulkoinen DRAM ja niiden vaatima monimutkaisempi suunnittelu. Sen sijaan suorituskyvystä, grafiikan todellisesta tasosta tai kilpailuasemasta suhteessa moderneihin auto-HMI-piireihin tiedote ei vielä anna kovin paljon vertailukelpoista dataa.