AMD haluaa siirtää agenttisen tekoälyn pois pilvestä ja suoraan käyttäjän työpöydälle. Yhtiön uusi Ryzen AI Halo -alusta kykenee sen mukaan ajamaan paikallisesti jopa 200 miljardin parametrin tekoälymalleja ilman datakeskusinfrastruktuuria.
Samalla AMD esitteli uuden Ryzen AI Max PRO 400 -prosessorisarjan, jonka se väittää olevan ensimmäinen x86-pohjainen asiakasprosessori, joka pystyy ajamaan jopa 300 miljardin parametrin malleja paikallisesti.
AMD:n mukaan tekoäly on siirtymässä vaiheeseen, jossa pelkät chatbotit eivät enää riitä. Seuraava askel ovat autonomiset AI-agentit, jotka ymmärtävät tehtäviä, suunnittelevat toimintoja ja suorittavat niitä lähes itsenäisesti. Tämä kasvattaa muistitarpeita ja vaatii huomattavasti nykyisiä AI-PC-ratkaisuja tehokkaampaa paikallista laskentaa.
Uusi Ryzen AI Halo -kehitysalusta perustuu Ryzen AI Max+ 395 -prosessoriin. Se tarjoaa jopa 128 gigatavua yhtenäistä muistia, mikä mahdollistaa erittäin suurten kielimallien ajamisen yhdellä koneella. Kehitysalusta tukee sekä Windows- että Linux-ympäristöjä ja toimii suoraan suosittujen AI-työkalujen kuten PyTorchin, Ollaman, llama.cpp:n ja ComfyUI:n kanssa.
Vuoden kolmannella neljänneksellä AMD aikoo nostaa riman vielä korkeammalle. Ryzen AI Max PRO 400 -sarja tuo tarjolle jopa 192 gigatavua yhtenäistä muistia ja 160 gigatavua grafiikkamuistia.
Käytännössä AMD yrittää murtaa nykyisen asetelman, jossa suuret agenttimallit ovat lähes yksinomaan Nvidia-pohjaisten datakeskusten aluetta. Yhtiön mukaan paikallisesti toimivat agentit tarjoavat matalamman viiveen, paremman tietoturvan ja mahdollisuuden käyttää jatkuvaa kontekstia ilman pilviyhteyttä.
HP ja Lenovo ovat jo ilmoittaneet tuovansa markkinoille Ryzen AI Max PRO 400 -sarjaan perustuvia työasemia ja AI-PC-koneita vuoden jälkipuoliskolla.