Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tuoreet mittaukset paljastavat karun todellisuuden Suomen mobiiliverkoista. Vaikka 5G tarjoaa paikoin satojen megabittien yhteyksiä, monilla Lapin tieosuuksilla yhteys putoaa edelleen vanhaan 2G-verkkoon.
Traficom mittasi maaliskuussa matkaviestinverkkojen toimivuutta Inarin ja Utsjoen alueilla yli tuhannen kilometrin reitillä. Tulokset osoittavat, että verkkojen laadussa on edelleen suuria aluekohtaisia eroja. Erityisesti harvaan asutuilla alueilla mobiililaajakaistan nopeudet jäivät paikoin alle 5 megabittiin sekunnissa.
Viraston mukaan yhteyksien siirtyminen 2G-verkkoon heikentää erityisesti mobiililaajakaistan käytettävyyttä. Käytännössä tämä näkyy hitaana datayhteytenä, videopalveluiden pätkimisenä ja ongelmina nykyaikaisten pilvipalveluiden käytössä.
– Mittaukset vahvistavat kuntalaisilta saatua palautetta siitä, että yhteyksien toimivuudessa on edelleen paikallisia ongelmia, sanoo Traficomin yksikönpäällikkö Mari Österberg tiedotteessa.
Karttojen perusteella yhteyksien laatu vaihtelee rajusti jopa lyhyillä etäisyyksillä. Samalla tieosuudella voi olla sekä satojen megabittien 5G-yhteyksiä että alueita, joilla nopeus jää alle viiteen megabittiin sekunnissa.
Puheluyhteydet toimivat kuitenkin mittauksissa varsin luotettavasti. Traficom teki alueella noin 3000 puhelumittausta, joista vain kolme katkesi. Ongelmana ei siis ole ensisijaisesti puheen kuuluvuus, vaan mobiilidatan kapasiteetti ja peitto.
Traficom mittasi alueen verkkoja edellisen kerran vuonna 2021. Tuolloin virasto havaitsi merkittäviä katvealueita erityisesti Inarin, Angelin ja Karigasniemen välisillä tieosuuksilla ja velvoitti operaattoreita täydentämään tiepeittoa alueella. Nyt tilanne on osin parantunut, mutta ongelmat eivät ole kadonneet.
Traficomin mukaan Pohjois-Suomen verkkojen rakentamista vaikeuttavat pitkät etäisyydet, harva asutus ja rajaseutujen taajuuskoordinointi. Operaattorit suunnittelevat alueelle uusia tukiasemia ja kapasiteettiparannuksia, mutta kaikkien hankkeiden eteneminen ei ole varmaa lupaprosessien vuoksi.